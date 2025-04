Incidente in piazza Pitagora: auto si ribalta nell'impatto

Incidente tra un veicolo e un autocarro in piazza Pitagora nel primo pomeriggio di oggi, martedì 22 aprile.

Nell'impatto avvenuto verso le 14 un mezzo si è cappottato. Ferita in modo non grave una donna alla guida della macchina. Trasportata in codice verde all'Ospedale Martini.

Sul posto intervenuta la polizia locale.