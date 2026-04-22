Nasce Casàlia: a Torino il nuovo grande evento lifestyle dedicato all’abitare

È in arrivo Casàlia, il nuovo evento firmato GL events Italia dedicato all’abitare contemporaneo inteso come stile di vita. Dall’8 all’11 ottobre 2026, negli spazi dell’Oval Lingotto Fiere di Torino, Casàlia sarà la piattaforma di incontro tra aziende e pubblico attraverso ambientazioni, workshop e dimostrazioni, offrendo una panoramica su stili, tendenze e soluzioni per la casa.

«Casàlia si inserisce nell’evoluzione dei modi di vivere e immaginare la casa - afferma Gabor Ganczer , amministratore delegato di GL events Italia -. Oggi le persone cercano ispirazione e coerenza con il proprio modo di vivere. Da questa esigenza nasce un format centrato sul lifestyle e l’esperienza dell’abitare».

Casàlia sarà il punto di riferimento per chi vive la casa come espressione del proprio stile e sensibilità, esplorando l’abitare come progetto complesso, dove design e benessere contribuiscono a definire nuovi modi di scegliere e vivere gli spazi. L’offerta espositiva comprenderà arredamento, illuminazione e rivestimenti, accanto a proposte dedicate all’arredo da montagna e al benessere, con una selezione di eccellenze del territorio. Completeranno il panorama il tessile per l’interior, l’oggettistica lifestyle e design, oltre alle soluzioni outdoor & gardening.

Casàlia raccoglie e valorizza il patrimonio di competenze, relazioni e conoscenza del mercato e del pubblico, maturato in oltre sessant’anni di esperienza con Expocasa, storica manifestazione che ha accompagnato l’evoluzione del vivere domestico in Italia. Oggi questo patrimonio trova espressione in un format, in linguaggi e modalità contemporanei.

