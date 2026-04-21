Molinette, cambia il doccino nel bagno disabili. La volontaria denuncia: "Rischi per chi ha lesioni al midollo"

Un cambiamento nei bagni per disabili dell’Ospedale Molinette rischia di compromettere l’igiene e la sicurezza di chi ha lesioni midollari. A denunciarlo è Fulvia Manfrino, infermiera e volontaria nel presidio sanitario da oltre vent’anni, come referente del gruppo di lavoro "Una città per tutti". Secondo Manfrino, alla fine del 2024, nei bagni per persone con disabilità è stato sostituito il doccino piccolo, indispensabile per l’igiene personale, con un doccino grande da doccia, non utilizzabile da chi ha lesioni midollari e deve effettuare la cateterizzazione autonoma.

Applicare questo doccino a tutti i bagni per disabili

Il motivo è importante: i nuovi doccini sono stati realizzati col filtro anti legionella e, inizialmente, l'azienda sanitaria ha risposto alla signora Manfrino che non era stato possibile reperirne di più piccoli a cui applicare il filtro. Ma, dopo numerose segnalazioni, il doccino nel bagno al secondo piano del padiglione beige, vicino all'area dei sindacati, della direzione sanitaria e del volontariato, dove si trova spesso Manfrino, è stato sostituito con uno piccolo e con il filtro anti legionella applicato. La richiesta della volontaria è che adesso questo tipo di doccino sia applicato a tutti i bagni per persone con disabilità delle Molinette, ma dalla direzione sanitaria le hanno risposto che non potrà essere effettuato in tempi brevi.

Manfrino sottolinea che in questo modo è aumentato il rischio di infezioni urinarie e di disriflessia autonomica, una pericolosa reazione del sistema nervoso. La soluzione adottata contro la legionellosi ha compromesso la fruibilità dei servizi per le persone con disabilità. "Mi è stato detto che il problema è solo mio, ma riguarda molte persone che si cateterizzano autonomamente ogni giorno" ha dichiarato. La volontaria ha annunciato che porterà la questione al Garante per i diritti delle persone con disabilità e alla Regione Piemonte, chiedendo un intervento urgente per garantire bagni accessibili, sicuri e utilizzabili da chi ha mobilità ridotta.

La questione sarà portata all'attenzione del Garante

In molti servizi, inoltre, gli agganci a muro non sarebbero adeguati al doccino grande, che viene semplicemente appoggiato al rubinetto in orizzontale, causando allagamento del pavimento dovuto al gocciolamento dell'acqua.