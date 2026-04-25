Mirafiori Sud celebra il 25 aprile tra memoria, musica e luoghi della Resistenza

Si è svolto oggi pomeriggio il corteo commemorativo nei luoghi della memoria di Torino, con particolare attenzione al quartiere Mirafiori Sud. L’iniziativa ha unito celebrazione, riflessione e partecipazione civica in occasione dell’81° anniversario della Liberazione.

Il corteo è partito alle 15 da via Onorato Vigliani, all’angolo con via Artom, per poi proseguire fino a via Panetti 1, attraversando alcuni dei luoghi simbolici legati alla memoria dei Caduti della zona.

Un percorso tra memoria e testimonianze

La manifestazione ha toccato diversi punti significativi del quartiere, tra cui la Pietra d’Inciampo dedicata a Giovanni Roncaglio e il Piccolo Campo della Pace, prima dell’arrivo alla Casa nel Parco, dove si sono tenuti i saluti istituzionali e il concerto finale.

Ad accompagnare il corteo è stata la Filarmonica di Mirafiori, insieme alle Royal Majorette, con momenti musicali e performance che hanno scandito le varie tappe del percorso. Durante l’evento si sono alternati anche interventi e letture a cura del Gruppo Donne di Mirafiori.

Schirru: “Un momento per ricordare e riflettere”

Tra i partecipanti anche l'assessore alle Politiche sociali, Jacopo Rosatelli, il presidente della Circoscrizione 2, Luca Rolandi, e i consiglieri Federico Raia, Elena Variara e Davide Schirru, che ha preso parte all’iniziativa sottolineandone il valore simbolico e civile. “Anche quest’anno ho partecipato a questa manifestazione - ha dichiarato -, che rappresenta un’occasione per ricordare i valori fondanti della nostra comunità, attraversando luoghi di Mirafiori Sud legati alla storia della Resistenza”.

"La memoria vive davvero solo quando passa di mano, quando diventa responsabilità delle nuove generazioni - così Raia -. Oggi quei ragazzi e quelle ragazze dell’istituto Salvemini, delle associazioni del territorio e della società civile ci hanno dato una lezione bellissima: la democrazia si difende conoscendo la storia, coltivando la memoria e scegliendo ogni giorno di non restare indifferenti".

Una giornata di partecipazione diffusa

L’iniziativa, a partecipazione libera e gratuita, è stata promossa da ANPI sezione Ercole Epicedio, Circoscrizione 2, Fondazione della Comunità di Mirafiori, Biblioteca Civica Cesare Pavese, Gruppo Donne di Mirafiori, Centro Roncaglio e Filarmonica di Mirafiori.