Una serata condivisa in via Nizza, il quartiere si ritrova a un anno dall'esplosione

A dodici mesi dall’esplosione che devastò lo stabile di via Nizza 389, provocando la morte di Jacopo Peretti e il ferimento di cinque persone, il quartiere non ha smesso di fare i conti con le conseguenze di quella tragedia. Con undici famiglie lontane dalle proprie abitazioni e una raccolta fondi di sostegno agli sfollati.

In questo contesto, martedì 30 giugno, residenti, amministratori locali e realtà del territorio si ritroveranno davanti al luogo dell’esplosione per una serata di memoria, raccoglimento e condivisione. La strada resterà chiusa al traffico delle auto, garantendo ai partecipanti di sedersi comodamente attorno ai tavoli.

Alle 19 il momento di raccoglimento civile e religioso

La giornata si aprirà alle 19 con un momento di raccoglimento civile e religioso in ricordo di Jacopo e delle persone coinvolte nell’esplosione. Un passaggio simbolico che vuole tenere insieme il dolore delle famiglie e quello di un intero quartiere ancora segnato da quanto accaduto.

Nonostante il tempo trascorso, le conseguenze dell’esplosione restano concrete. E la solidarietà del territorio si è espressa anche attraverso iniziative benefiche come il recente concerto “Rockin’ For A House” all’Hiroshima Mon Amour, che ha visto la partecipazione di centinaia di persone e il coinvolgimento della Circoscrizione 8.

Dalle istituzioni al volontariato

Nel corso di questi mesi, accanto ai cittadini, si è attivata una rete che ha coinvolto istituzioni, volontariato e associazioni. Un lavoro che ha visto anche il supporto della Protezione civile cittadina e dei vigili del fuoco nelle fasi successive all’emergenza.

L’obiettivo condiviso resta quello di accompagnare le famiglie ancora sfollate verso un graduale ritorno alla normalità, in un percorso che però si sta rivelando lungo e complesso.

Dalle 20

Tornando a martedì dopo il momento di raccoglimento, dalle 20, la serata proseguirà con una cena all’aperto. I partecipanti potranno portare cibo e bevande da condividere, trasformando la strada in uno spazio di incontro e comunità.

Un gesto semplice, che negli intenti degli organizzatori vuole rappresentare una risposta collettiva al dolore: stare insieme, conoscersi e continuare a sostenere chi, a un anno di distanza, non ha ancora potuto fare ritorno a casa.

I reali bisogni del quartiere

La serata di via Nizza non sarà soltanto commemorazione, ma anche un richiamo a non abbassare l’attenzione su una vicenda che continua ad avere risvolti umani, sociali e giudiziari.

Sarà un'occasione per manifestare solidarietà alle famiglie sfollate e avviare un confronto sulle necessità del quartiere. Alle istituzioni e al Comune verrà chiesto un impegno concreto a sostegno delle persone colpite.