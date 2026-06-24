Via Monastir, sradicato il cestello dell’altalena nel parco

Hanno sradicato il cestello di un’altalena per buttarsi sopra e utilizzarlo impropriamente. E' l'ennesimo episodio di incuria e degrado che tocca da vicino le aree giochi torinesi. Un problema che questa volta si è registrato in via Monastir, a Mirafiori Sud. A denunciare l’accaduto è il consigliere della Circoscrizione 2, Alessandro Nucera, che ha portato il caso all’attenzione degli uffici competenti, evidenziando la necessità di un intervento rapido per il ripristino dell’area e per garantire maggiore controllo e sicurezza nello spazio pubblico.

Il gesto e il danno all’area giochi

L’episodio, avvenuto in una delle aree verdi frequentate da famiglie e bambini del quartiere, ha visto il danneggiamento di un gioco per i più piccoli. Il cestello dell’altalena sarebbe stato danneggiato, causando di fatto l’inagibilità della struttura.

’attenzione si concentra ora sulla necessità di un intervento di ripristino "ma anche - precisa il consigliere -, su eventuali misure preventive per evitare il ripetersi di episodi simili". Che sembrano essere sempre più la normalità, basti pensare alle altalene vandalizzate nel giardino appena riaperto dopo i lavori del Pnrr.