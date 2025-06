Kappa FuturFestival, tra arte e musica: l'omaggio a Oliviero Toscani sul palco Voyager

Per la dodicesima edizione di Kappa FuturFestival quest'anno rende omaggio a Oliviero Toscani, proiettando sul palco Voyager il suo progetto "Portraits on white background: Razza Umana". Un lavoro che raccoglie 150 ritratti di persone provenienti da 146 nazionalità, scattati durante le passate edizioni del festival. A proseguire il racconto sarà Ali Toscani, figlia di Oliviero e già direttrice creativa del festival, che realizzerà nuovi ritratti del pubblico durante l’edizione 2025, dando continuità al progetto Razza Umana e ampliandone lo sguardo.

Gli altri progetti artistici

Il fotografo Jacopo Di Cera tornerà al Kappa FuturFestival con due progetti distinti ma complementari. Il primo, "Souls", è un racconto visivo intimo e poetico delle “anime del festival”, che prende forma attraverso ombre e riflessi. Il secondo progetto guarda invece al KFF dall’alto, con scatti aerei che svelano connessioni tra persone, musica e arte. Ali Demirel mixerà invece dal vivo sui palchi una selezione di 250 opere d’arte. Infine, grazie alla collaborazione con la piattaforma Blackdove, sarà esposta sui totem una selezione di opere d’arte di Acid Boy, Alvin Mak, Blacknoise, FrameMaker, Irene Demetri, Jacob Spacek, Jazer Gilies, Jessica In, Jonathan Mccabe, Kinetic Graphics, Lane Heckaman, Lorem, Mark Dearman, Mark Malta, mmnksr, Natural Warp, Sahar Homami, Selay Karasu, Shanef3D, Simon Alexander Adams, Syddharth, Tatyana Zabanova, VJ Kid Kadian e Yanigasawa.

Come lo scorso anno, prende vita il Kosmo Stage, sul quale sarà protagonista l’installazione "Dance First Think Later" di Marinella Senatore: ha concepito un’opera site-specific per Parco Dora, cornice ideale per sculture luminose all’interno delle quali musica e danza rappresentano valori intrinsecamente collegati alla ricerca e pratica artistica stessa di Senatore

Dal 26 giugno al 30 luglio, infine da EDIT Porto Urbano si terrà la mostra "Hyperworlds" di Annibale Siconolfi, in arte Inward – una selezione di opere visionarie che immaginano scenari urbani futuri, iperstratificati e post-umani.