Emis Killa arriva a Venaria Reale per il Club Tour 2026

Emis Killa arriva a Torino per il suo Club Tour 2026, sabato 2 maggio sarà al Concordia di Veneria Reale.

Il tour sarà occasione per portare finalmente dal vivo, oltre a brani provenienti dalla pluriennale carriera di Emis Killa, anche gli inediti di “Musica Triste”, l’ultimo album dell’artista uscito a fine 2025, accolto positivamente dal pubblico per la sua carica hip-hop, con una penna più affilata che mai; un disco in cui sonorità, linguaggio e stile rappresentano la quintessenza del rap. “Musica Triste” è un album la cui identità ha attraversato più di una trasformazione nel corso della sua realizzazione. Durante la stesura Emis Killa ha iniziato a ragionare secondo quello che gli dettava il cuore, pensando a cosa lo rappresentasse veramente, anche eventualmente a discapito di una fruibilità più mainstream. È nato così un progetto che si distingue per un impianto rap solido, strofe estese, rime strutturate e ritornelli eterogenei, che spaziano da soluzioni più dirette e ritmate ad altre più melodiche, con una scrittura volutamente più immediata. “Musica Triste”, tredicesimo progetto dell’artista, tra album, EP e Mixtape, è uscito a distanza di oltre due anni dall’ultimo album “Effetto Notte”, certificato disco di platino.



