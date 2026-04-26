Un classico di Pirandello e l'apologia del caos: in scena due nuovi spettacoli dello Stabile

La prossima settimana il Teatro Stabile porta in scena due produzioni molto diverse tra loro, accomunate però da uno sguardo acuto sulle contraddizioni dell’essere umano: Il berretto a sonagli di Luigi Pirandello al Teatro Carignano e Breve apologia del caos per eccesso di testosterone nelle strade di Manhattan dell’uruguayano Santiago Sanguinetti al Teatro Gobetti. Due titoli che affrontano, con linguaggi opposti, la fragilità dell'identità e il disordine del presente.

Pirandello torna al Carignano

Dal 28 aprile al 10 maggio, Silvio Orlando interpreta Ciampa, protagonista de Il berretto a sonagli, nella regia di Andrea Baracco. Accanto a lui un ampio cast (Francesca Botti, Michele Eburnea, Francesca Farcomeni, Davide Lorino, Annabella Marotta, Stefania Medri, Marta Nuti) in una produzione Cardellino srl con Teatro Stabile dell’Umbria e Teatro Stabile di Bolzano.

Baracco sceglie di liberare Pirandello dalle "incrostazioni filosofiche" per restituire al testo la sua natura più viva: un’esplosione di passioni, contraddizioni, ferocia e umanità. Ciampa, "non vivo ma arcivivo", diventa così il centro di un salotto-battleground dove la verità si svela attraverso risate, angosce e mosse d’anima più che attraverso i discorsi.

Il debutto è previsto martedì 28 aprile alle 19.30. Il giorno successivo, 29 aprile alle 17.30, Silvio Orlando e la compagnia incontreranno il pubblico al Circolo dei Lettori per un appuntamento di Retroscena.

Al Gobetti quattro disadattati e un'utopia distorta

Sempre il 28 aprile, ma al Teatro Gobetti, debutta Breve apologia del caos per eccesso di testosterone nelle strade di Manhattan, testo del drammaturgo uruguayano Santiago Sanguinetti, tradotto da Teresa Vila e diretto da Simone Luglio, anche in scena con Daniele Marmi, Eleonora Angioletti e Giorgio Castagna. Lo spettacolo resterà in cartellone fino al 3 maggio.

In un appartamento newyorkese, quattro outsider progettano di rovesciare il capitalismo diffondendo un virus biotecnologico capace di alterare la biochimica umana e scatenare istinti primordiali. Una commedia grottesca e irriverente che parla di solitudine, utopie fallite e disincanto contemporaneo. Luglio, nell’adattamento italiano, sposta il baricentro dal tema politico alla dimensione umana dei personaggi, ognuno mosso da un bisogno di riscatto o appartenenza.

Informazioni pratiche

Teatro Carignano – Il berretto a sonagli

Piazza Carignano 6

28 aprile-10 maggio. Orari: mar, gio, sab 19.30; mer, ven 20.45; dom 16. Replica aggiuntiva sab 2 maggio alle 16

Biglietti: 12–39 euro (+1 euro prevendita)

Teatro Gobetti – Breve apologia del caos…

Via Rossini 8

28 aprile-3 maggio. Orari: mar, gio, sab 19.30; mer, ven 20.45; dom 16 Biglietti: 12–28 euro (+1 euro prevendita)

Info tel. 011 5169555 – numero verde 800235333

email: biglietteria@teatrostabiletorino.it

sito web: teatrostabiletorino.it