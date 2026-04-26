Nuovi mezzi per la Croce Rossa di Torino: potenziati i servizi di emergenza

Questa mattina, la Croce Rossa Italiana - Comitato di Torino ha presentato ufficialmente alla cittadinanza i nuovi mezzi destinati a rafforzare i servizi di emergenza e assistenza sul territorio.

La cerimonia si è svolta in piazza Castello, alla presenza dei volontari, guidati dal presidente del comitato torinese, Michele Furci, e del vicepresidente vicario del Consiglio comunale, Domenico Garcea. Un momento simbolico ma anche concreto, che segna un importante passo avanti nel potenziamento della rete di soccorso cittadina.

Nel corso dell’inaugurazione sono stati presentati diversi nuovi veicoli: un’ambulanza di terapia intensiva, una di soccorso avanzato e una di base, oltre a un’auto medica dedicata al trasporto di organi ed emoderivati. A questi si aggiungono due pulmini attrezzati per il trasporto di persone con disabilità, pensati per garantire maggiore inclusione e accessibilità nei servizi.

L’investimento punta a migliorare la capacità operativa del Comitato, rendendo gli interventi ancora più tempestivi ed efficaci, soprattutto nelle situazioni di emergenza sanitaria e nel supporto alle fasce più fragili della popolazione.