"Freedom, hurriya, libertà": pomeriggio di proteste all'esterno del Cpr di corso Brunelleschi

"Freedom, hurriya, libertà": sono queste le tre parole scandite ripetutamente nel pomeriggio di oggi all'esterno del Cpr di corso Brunelleschi. A pronunciarle, forti di megafoni e cori di voce, alcune decine di manifestanti che hanno voluto ribadire la propria contrarietà alla riapertura della struttura che si trova a pochi passi da parco Ruffini.



Ingente lo schieramento di forze dell'ordine, tra polizia e carabinieri, mentre alcune pattuglie della polizia municipale impedivano l'accesso dei veicoli alle strade dei dintorni. Ma la situazione non ha mai dato l'impressione di poter degenerare. I manifestanti, che si sono dati appuntamento nell'area verde che separa i due sensi di marcia di corso Brunelleschi, grossomodo dove passa la pista ciclabile, hanno scandito ripetutamente slogan contro il Cpr e frasi di sostegno alle persone che attualmente si trovano all'interno. Alcuni fuochi d'artificio sono stati sparati verso la conclusione della manifestazione e del presidio. Botti accompagnati da inviti a resistere e alla promessa che sarebbero tornati, all'esterno dei muri del Cpr, per far sentire la loro solidarietà.



Le proteste si sono poi spostate anche in via Santa Maria Mazzarello, sull'altro versante del Cpr.



Il Cpr di corso Brunelleschi ha riaperto lo scorso 24 marzo dopo due anni di chiusura dovuti a lavori di ristrutturazione.