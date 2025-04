La sfida social "dei Flintstones" è allontanarsi dalle famiglie: 4 minori dispersi a San Secondo. Ma è solo un'esercitazione

Si sta svolgendo questo fine settimana un'importante esercitazione operativa volta a simulare la ricerca di alcuni minori scomparsi, vittime di una pericolosa challenge diffusa sui social media. L'iniziativa, promossa dalla Croce Verde di Cumiana vede appunto la partecipazione delle Unità Cinofile e il gruppo dei Soccorsi Speciali della Croce Verde di Cumiana.

L'operazione va a ricreare fedelmente un contesto d'emergenza in cui minori, spinti da una sfida virale online, si sono allontanati dalle loro famiglie, mettendo a rischio la propria incolumità. Le Unità Cinofile hanno un ruolo cruciale, dimostrando la loro straordinaria capacità di individuare persone scomparse in tempi rapidi e in condizioni difficili, soprattutto in asset sia diurni che notturni.

“Questa simulazione, resa possibile grazie al Comune di San Secondo di Pinerolo, è stata un passo fondamentale per migliorare la nostra prontezza operativa e sensibilizzare l'opinione pubblica sui pericoli legati a queste sfide online,” dichiara Luca Fra, responsabile delle Unità Cinofile. “La sicurezza dei più giovani deve essere una priorità assoluta per tutta la comunità.” dichiara Vassilia Sacco, responsabile delle Operazioni.

Durante l'esercitazione, saranno coinvolte anche esperti di comunicazione digitale ed esperti in psicologia dell’emergenza come il Capo Formatore Ivan Schmidt, al fine di affrontare le radici del problema, analizzando l'impatto delle sfide sui social media e promuovendo una maggiore consapevolezza tra genitori e ragazzi.

L'evento si conclude con un appello di Ivan Schmidt Capo Formatore delle Unità Cinofile, a tutti i cittadini affinché collaborino attivamente nella protezione dei minori, segnalando eventuali comportamenti a rischio e promuovendo un uso responsabile della tecnologia.