Basket, Reale Mutua Torino chiude la regular season con una sconfitta a Rieti: ora play-in a Cremona

Si chiude con una sconfitta la regular season della Reale Mutua Basket Torino, superata 80-66 dalla RSR Sebastiani Rieti al termine di una gara in cui i gialloblù hanno faticato a trovare continuità contro la fisicità e l’intensità dei padroni di casa. Un ko che, alla luce dei risultati dagli altri campi – con la vittoria di Cremona su Mestre e la sconfitta di Milano a Verona – consegna a Torino il dodicesimo posto finale in classifica, con conseguente primo turno di play-in da disputare in trasferta proprio sul campo della Ferraroni Juvi Cremona di coach Luca Bechi.

La partita di Rieti si è indirizzata fin dalle prime battute, con Torino in difficoltà offensiva e incapace di contenere la presenza vicino a canestro della Sebastiani, che ha costruito il proprio vantaggio dominando a rimbalzo e capitalizzando le seconde opportunità. Nonostante i tentativi di rientro nella ripresa, i gialloblù non sono mai riusciti a ricucire lo strappo, pagando soprattutto le difficoltà nel proteggere il ferro, come sottolineato anche da coach Moretti nel postpartita. L’unica nota offensiva costante è stata quella di MaCio Teague, autore di 30 punti – massimo stagionale e primo trentello in maglia gialloblù – mentre Robert Allen (11 punti, 9 rimbalzi) ha provato a reggere l’urto sotto canestro.

Archiviata la regular season, l’attenzione si sposta ora sulla postseason: Torino affronterà Cremona in gara secca nel primo turno di play-in - data da definire tra mercoledì 29 e giovedì 30 aprile - con in palio l’accesso al secondo turno contro l’ottava classificata Avellino.

QUINTETTI INIZIALI

Rieti: Palumbo, Perry, Piccin, Udom, Guariglia

Torino: Schina, Teague, Severini, Allen, Bruttini

Torino in difficoltà in avvio di gara su entrambi i lati del campo, con scelte poco lucide di capitan Schina e una difesa che concede parecchio alla Sebastiani che firma immediatamente un parziale di 13-5 Coach Moretti chiama timeout per provare a girare l’inerzia del gioco ma la Reale Mutua non riesce a sbloccarsi facilmente, a causa delle basse percentuali e la pressione difensiva sugli esterni da parte delle guardie della Sebastiani. Alla prima pausa Torino è sotto 22-13.

Le difficoltà gialloblù continuano nel secondo quarto: la manovra offensiva torinese è macchinosa e la produzione ne risente, mentre Rieti porta il vantaggio in doppia cifra. I padroni di casa fanno valere la loro fisicità, dominano la lotta a rimbalzo e doppiano il bottino della Reale Mutua, toccando il massimo vantaggio sul +18 (36-18). Teague si mette in proprio ma dall’altra parte Palumbo e Udom sono immarcabili. Si va alla pausa lunga con la Reale Mutua sotto di 12: 41-29.

Alla ripresa Torino prova a rientrare in partita aggiustando le percentuali dall’arco, con Teague e uno sbloccato Tortù, ma dall’altra parte Rieti continua a produrre con grande consistenza nei pressi del ferro senza che la difesa gialloblù riesca a opporre grande resistenza. I giochi si fanno ancora più complicati per Torino quando il duo Palumbo-Udom inizia anche a colpire da fuori, così i padroni di casa improvvisamente gonfiano nettamente il gap fino al +23 con cui si chiude la terza frazione: 66-43.

Ultimo quarto di puro garbage time, con Rieti che ormai ha il risultato in tasca, mentre Torino non ne ha più e il solo Teague continua a produrre punti per i gialloblù, ritoccando addirittura il suo massimo stagionale firmando il suo primo trentello in maglia Reale Mutua. Non basta: la Reale Mutua chiude la regular season con una sconfitta per 80-66, ma sarà chiamata a rialzare subito la testa in vista del turno di play-in a Cremona.

Coach Moretti nel postpartita: “Faccio i miei complimenti a Rieti, una squadra solida, pronta, che sin dall’inizio ha messo in campo un livello di fisicità importante. Noi eravamo pronti ma secondo me è stato determinante il fatto di non essere riusciti a proteggere il ferro. Abbiamo difeso bene sul perimetro ma abbiamo concesso troppi rimbalzi in attacco e dato la possibilità a loro di segnare ad alta percentuale vicino al canestro.”

RSR Sebastiani Rieti - Reale Mutua Torino 80-66 (22-13, 19-16, 25-14, 14-23)

RSR Sebastiani Rieti: Mattia Palumbo 18 (4/5, 2/5), Liam Udom 18 (6/7, 2/3), Darius Perry 12 (2/5, 2/6), Tommaso Guariglia 9 (4/8, 0/1), Dustin Hogue 9 (3/6, 0/0), Lorenzo Piccin 6 (3/3, 0/0), Davide Pascolo 4 (2/2, 0/0), Fabio Mian 2 (0/1, 0/4), Giorgio Piunti 2 (1/1, 0/3), Alessandro Paesano 0 (0/0, 0/0), Marco tullio Bellini 0 (0/0, 0/0), Cicchetti Mattia 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 12 / 18 - Rimbalzi: 34 9 + 25 (Mattia Palumbo, Tommaso Guariglia 8) - Assist: 16 (Mattia Palumbo, Darius Perry 4).

Reale Mutua Torino: Macio Teague 30 (3/6, 6/10), Robert Allen 11 (1/6, 2/4), Giovanni Severini 6 (0/1, 2/3), Matteo Schina 5 (0/3, 1/3), Matteo Ghirlanda 4 (2/2, 0/3), Federico Massone 3 (0/4, 1/4), Lorenzo Tortu' 3 (0/0, 1/3), Umberto Stazzonelli 2 (1/2, 0/0), Success Eruke 2 (1/1, 0/0), Davide Bruttini 0 (0/2, 0/0), Marco Cusin 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 11 / 16 - Rimbalzi: 27 7 + 20 (Robert Allen 9) - Assist: 14 (Robert Allen, Matteo Schina, Federico Massone 4).