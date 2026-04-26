Barriera, un nuovo campetto e spazi gioco per l'oratorio Maria Regina della Pace

Oltre 25 milioni di euro per riqualificare Aurora e Barriera di Milano. Questo pomeriggio doppio taglio del nastro per due interventi, sostenuti dalla Città di Torino nell’ambito dell’iniziativa “Bella Storia” (PN Metro Plus 2021-2027), con l'obiettivo di coinvolgere i giovani dei due quartieri.

Nuovo campetto e spazi gioco

Il primo appuntamento è alle 16, alla Parrocchia Maria Regina della Pace di corso Palermo 109, dove sarà inaugurato il "Cortile del gioco": il titolo dell'appuntamento è "Giochiamo alla Pace". Si tratta di un nuovo spazio per i giovani di Barriera.

Campetto rifatto

Nel dettaglio è stato interamente rifatto il manto del campetto, costruita una tribuna, rinnovato completamente l'impianto dell'illuminazione e gli spazi gioco all'aperto dell'oratorio.

"Una porta aperta su Barriera - la definisce don Andrea Bisacchi -, un punto di aggancio e di conoscenza per tanti ragazzi perché il portone da direttamente su corso Palermo".

Da tempo l'oratorio Maria Regina della Pace è attivo ed in prima linea per coinvolgere con attività - dai centri estivi alle iniziative - i bambini e gli adolescenti di questo angolo della Circoscrizione 6.

"Potere calamita"

Questi interventi puntano a "rafforzare ancora di più - spiega il prete - il potere di calamita dell'Oratorio, da tempo un punto di incontro curato dai nostri educatori. È luogo dove sentirsi a casa, dove si impara a rispettarsi nelle diversità e dove giocare alla pace, perché giocando impariamo a diventare buoni cittadini di Torino".

A seguire alle 17 al Circolo Banfo di via Cervino 0 prenderà il via l'iniziativa “Gen0”. Ad entrambi gli appuntamenti sarà presente l'assessore alle Politiche Giovanili, Carlotta Salerno.