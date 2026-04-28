Malamovida e controlli della Polizia locale, quasi 3500 euro di multe

Ammonta a 3.493 euro il totale delle sanzioni accertate nella notte tra il 24 e il 25 aprile nel corso dei controlli sulla movida svolti dal Reparto di Polizia Amministrativa della Polizia Locale di Torino.

Tra Borgo Rossini e Vanchiglia

Le verifiche si son concentrate in modo particolare sulle zone più frequentate dai giovani in orari serali, spostandosi tra Borgo Rossini e Vanchiglia, l’area di Borgo Dora e il quartiere Lingotto con l’obiettivo di verificare il rispetto delle normative, e si sono rivolte sia agli esercizi commerciali che al commercio ambulante.

Nel corso dei controlli sono emerse diverse irregolarità. Nelle verifiche sulla vendita ambulante è stato sanzionato un operatore che non aveva rispettato l’obbligo di spostarsi dopo un’ora, come previsto dalla normativa.

Le violazioni riscontrate

Nei locali controllati, invece, sono state riscontrate alcune inadempienze: in uno sono emerse criticità legate all’acustica, mentre in un locale da ballo, pur in presenza di regolari autorizzazioni, gli agenti hanno accertato il mancato rispetto del divieto di fumo nei luoghi pubblici. Un’ulteriore attività sarà sottoposta a successive verifiche d’ufficio per accertare la regolarità a livello autorizzativo.

I controlli del Reparto di Polizia Amministrativa proseguono con regolarità su tutto il territorio cittadino, sia programmati che a seguito di segnalazioni e reclami, anche in collaborazione con altri reparti della Polizia Locale, con le altre forze dell’ordine e con enti specializzati nel rispetto di normative specifiche.