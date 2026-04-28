Blitz notturno al deposito GTT: sette bus cannibalizzati dai ladri e servizio paralizzato

Raid nel cuore della notte all’interno del deposito GTT di via Orti a Chivasso. Il bilancio dell’incursione avvenuta tra le mura del complesso nella notte del 27 aprile parla di sette autobus pesantemente danneggiati e messi fuori uso a causa del furto di diverse componenti meccaniche. Un’azione mirata che ha impedito ai mezzi di uscire dai cancelli, rendendoli del tutto inutilizzabili per l’avvio del servizio mattutino.

Le forze dell’ordine hanno immediatamente avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto e risalire ai responsabili. Mentre gli inquirenti effettuano i rilievi, l’azienda è impegnata in una corsa contro il tempo per limitare i disagi ai passeggeri e ripristinare la regolarità delle linee il prima possibile. GTT ha annunciato che un aggiornamento ufficiale sulla situazione verrà rilasciato nel corso della giornata.