Allarme sui binari: persona investita tra le stazioni di Moncalieri e Torino Lingotto

Incidente sui binari questa mattina, lunedì 28 aprile. Una persona sarebbe stata investita da un treno tra le stazioni di Moncalieri e Torino Lingotto.



Al momento non si hanno informazioni sulle sue condizioni.

Le linee ferroviarie Torino-Genova e Torino-Savona state bloccate provocando prolungati ritardi. Sul posto i sanitari e la polizia ferroviaria.



Aggiornamento ore 11.15

Riattivata la Torino-Genova

Aggiornamento ore 12.05

Dalle ore 12.05 circolazione in graduale ripresa. Stando alle prime informazioni l'allarme da investimento è stato lanciato dal macchinista di un convoglio della linea Sfm2 Pinerolo-Chivasso che avrebbe sentito l'urto e fermato immediatamente il mezzo. Le ricerche di corpi o resti per ora tuttavia non hanno trovato riscontro.