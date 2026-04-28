"Senza sicurezza non c'è sanità pubblica": la protesta di Nursing Up contro le aggressioni in corsia

Il sindacato Nursing Up, in occasione della Giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro, denuncia una situazione di perdurante criticità nei pronto soccorso, dove la sicurezza del personale sarebbe ancora lontana dagli standard necessari. Secondo l'organizzazione, il personale in corsia si trova a gestire turni gravosi e reparti sovraffollati, in un contesto di crescente esposizione a episodi di violenza.

A conferma di tale allarme, venerdì scorso l’Ospedale San Giovanni Bosco è stato teatro di un’aggressione ai danni di un infermiere da parte di una paziente. L'episodio segue quelli già verificatisi presso l’Ospedale di Ciriè e le Molinette di Torino; una sequenza di eventi che, secondo il sindacato, evidenzia una falla strutturale nella sicurezza dei presidi sanitari del territorio.

"Non siamo più di fronte a episodi isolati, ma a una normalizzazione del rischio: oggi entrare in pronto soccorso significa accettare che la violenza possa far parte del turno di lavoro. È una contraddizione sempre più insostenibile: mentre si celebra la sicurezza sul lavoro, chi lavora in sanità viene lasciato solo davanti a situazioni di pericolo reale", afferma Fausto Russo, segretario aziendale Nursing Up Asl Città di Torino.

"Come si può parlare di Giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro se, nei luoghi di lavoro, la sicurezza non esiste? Stiamo scivolando verso una pericolosa normalità, in cui la violenza rischia di essere percepita come parte del lavoro. Ma non lo è e non può diventarlo. Quando un professionista sanitario viene aggredito mentre sta curando, non è solo un fatto di cronaca: è un fallimento organizzativo e istituzionale. - sostiene Claudio Delli Carri, segretario regionale Nursing Up Piemonte e Valle D'Aosta - Senza sicurezza non esiste sanità pubblica. Uno stato che non tutela chi cura ha già fallito. E senza sicurezza, il diritto alla salute resta uno slogan vuoto.