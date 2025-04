La Sindone tra fede e tecnologia: inaugurata a Torino la Tenda di "Avvolti"

Davanti a un via vai curioso di turisti, è stata inaugurata in piazza Castello la "Tenda di Avvolti", iniziativa speciale promossa dall’Arcidiocesi di Torino in occasione della Festa della Sindone e nell’ambito del Giubileo della Speranza.



La mostra, visitabile fino al 5 maggio, offre ai visitatori un viaggio emozionante attraverso tre ambienti diversi tra loro ma strettamente interconnessi: un’installazione immersiva dedicata alla Sindone, una mostra artistica sui volti della fede e un ricco programma di conferenze su temi di spiritualità, arte e scienza.



Ad inaugurare l’allestimento — che, per l’occasione della perdita di Papa Francesco, ha voluto rendere omaggio al pontefice argentino esponendo una foto simbolica della sua visita alla Sindone nel 2015 — è stato il vescovo ausiliare di Torino. Infatti, il cardinale e arcivescovo della città, Roberto Repole, è attualmente impegnato in Vaticano nei lavori del conclave per l’elezione del nuovo Papa.



"Ciò che la tecnologia consente oggi all'uomo permetterà al pubblico di entrare ancora di più nel mistero della Sindone, per far sì che saremo davvero degli spettatori Avvolti – ha spiegato il vescovo ausiliare di Torino, Monsignor Alessandro Giraudo –. Tantissime persone si accosteranno a questo luogo, ma lo faranno più per curiosità turistica che per la fede, proprio perché la Sindone è un’immagine che parla alla vita, capace di attirare la gente con il suo mistero".



All'apertura hanno preso parte anche diversi rappresentanti delle istituzioni locali, tra cui l’assessore regionale alle Politiche Sociali, Maurizio Marrone, la vicesindaca di Torino, Michela Favaro, e la presidente del Consiglio Comunale, Maria Grazia Grippo. Hanno partecipato inoltre la Camera di Commercio e la Fondazione Carlo Acutis, che ha collaborato all’allestimento dell'evento.



Un’esperienza immersiva senza precedenti



Il cuore pulsante della tenda è senz’altro l’area immersiva: grazie a un tavolo interattivo che riproduce la Sindone a grandezza naturale e a supporti multimediali di ultima generazione, i visitatori potranno infatti esplorare il misterioso telo che, secondo la tradizione cristiana, avvolse il corpo di Gesù. Verrà inoltre proposta una narrazione visiva e sonora che accompagnerà il pubblico in un viaggio che intreccia fede, storia e tecnologia, offrendo nuove chiavi di lettura del celebre telo in lino.



Arte e volti nel Volto



Di grande suggestione anche la seconda sezione, che ospita la mostra "Volti nel Volto", curata dalla Fondazione Carlo Acutis. In questo spazio, opere d’arte contemporanea e fotografie dialogano con il mistero della Sindone, offrendo una profonda riflessione sulla ricerca del divino nei volti umani.



Conferenze per tutti i gusti



Infine, il terzo ambiente sarà dedicato a incontri e dibattiti. Già nella giornata di oggi, lunedì 28 aprile, alle ore 15, il professor Bruno Barberis illustrerà la sua esperienza internazionale di studioso della Sindone, guidando i presenti alla scoperta della Sindone. A seguire, alle 17, si terrà un incontro dedicato alla figura di Carlo Acutis, il giovane prossimo alla canonizzazione, in un evento promosso dalla Fondazione a lui intitolata.

Per info e prenotazioni: https://prenotazioni.avvolti.org/