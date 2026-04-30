Blackout a ripetizione in corso Francia: “Ora basta”

Ancora disagi nella zona ovest di Torino, dove il tratto finale di corso Francia e le vie Borrino e Pasteur sono stati colpiti da nuovi blackout nella notte. Interruzioni ravvicinate della corrente che hanno riacceso le proteste dei residenti, ormai alle prese da settimane con un problema che resta senza soluzione.

Interruzioni ripetute e disagi crescenti

Nella notte si sono verificati due blackout a breve distanza l’uno dall’altro, lasciando al buio abitazioni e attività. Una situazione che, secondo i cittadini, non è più episodica ma ricorrente.

Oltre ai disagi immediati, cresce la preoccupazione per le conseguenze: elettrodomestici danneggiati, cibo non conservato correttamente e, nei casi più delicati, apparecchi medicali che rischiano di smettere di funzionare.

L'interpellanza della Lega

Sul tema è stata presentata oltre un mese fa un’interpellanza in Circoscrizione 4, a firma del capogruppo della Lega Carlo Morando, con la richiesta di chiarire le cause delle interruzioni e individuare soluzioni rapide. Tuttavia, ad oggi, non sono arrivate risposte concrete.

Una situazione che alimenta il malcontento: "I residenti non possono aspettare" conclude Morando.