Corso Montegrappa al buio: residenti chiedono più illuminazione

Scarsa illuminazione, fermate poco visibili e una sensazione diffusa di insicurezza nelle ore serali. Torna al centro dell’attenzione la situazione di corso Montegrappa, dove residenti e comitati denunciano da tempo criticità legate all’impianto di illuminazione pubblica.

Un corso troppo buio

A segnalare il problema è Federica Fulco, presidente del comitato spontaneo “Torino in movimento”, che parla di una condizione ormai strutturale: “Da anni facciamo presente che questa illuminazione a luce gialla non è adeguata al corso”.

Per i cittadini di Parella il sistema attuale non garantirebbe una visibilità sufficiente, rendendo alcune zone particolarmente buie, anche in assenza di ostacoli come alberi o vegetazione.

Fermate e marciapiedi poco visibili

Uno dei nodi principali riguarda le fermate dei mezzi pubblici, che resterebbero spesso in penombra. Una criticità che, oltre al disagio per i cittadini, solleva anche questioni legate alla sicurezza, soprattutto nelle ore serali e nei mesi invernali.

“Le fermate restano al buio. Non è solo una questione di alberi perché anche da spogli non si vede nulla”, sottolinea Fulco.

Sul tema si è già tenuta una commissione aperta, ma al momento i residenti attendono ancora interventi concreti. In particolare, la richiesta riguarda la sostituzione dei corpi illuminanti con nuovi Led più efficienti e performanti.