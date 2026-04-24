Lotta all'abbandono, rimosse le carcasse di 15 bici sul territorio della Circoscrizione 4

Intervento straordinario di rimozione delle carcasse di biciclette abbandonate negli spazi pubblici. E' quanto eseguito in settimana sul territorio della Circoscrizione 4. L’operazione è nata in risposta alle numerose segnalazioni dei cittadini, che chiedevano maggior decoro e una migliore fruibilità degli spazi comuni (in primis i marciapedi).

Il servizio, organizzato in modo mirato, ha interessato diverse rastrelliere e zone pubbliche dove da tempo erano presenti biciclette inutilizzabili o ridotte a rottami. L’intervento ha consentito di liberare spazi occupati impropriamente, restituendoli alla collettività.

Complessivamente sono state rimosse 15 biciclette, molte delle quali ormai prive di parti essenziali e in evidente stato di abbandono.

“L’obiettivo di questo intervento è duplice: garantire maggiore decoro urbano e liberare posti che devono tornare a disposizione dei cittadini”, ha dichiarato Lorenzo Ciravegna, coordinatore all’Ambiente del centro civico. “Un sincero ringraziamento va alla quarta municipalità di Amiat e al comando di polizia locale per la collaborazione”.