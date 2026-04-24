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Attualità | 24 aprile 2026, 13:55

Lotta all'abbandono, rimosse le carcasse di 15 bici sul territorio della Circoscrizione 4

L'intervento negli ultimi giorni. Ciravegna: "Più decoro e più spazi a disposizione dei cittadini"

Le bici abbandonate recuperate

Le bici abbandonate recuperate

Intervento straordinario di rimozione delle carcasse di biciclette abbandonate negli spazi pubblici. E' quanto eseguito in settimana sul territorio della Circoscrizione 4. L’operazione è nata in risposta alle numerose segnalazioni dei cittadini, che chiedevano maggior decoro e una migliore fruibilità degli spazi comuni (in primis i marciapedi).

Il servizio, organizzato in modo mirato, ha interessato diverse rastrelliere e zone pubbliche dove da tempo erano presenti biciclette inutilizzabili o ridotte a rottami. L’intervento ha consentito di liberare spazi occupati impropriamente, restituendoli alla collettività.

Complessivamente sono state rimosse 15 biciclette, molte delle quali ormai prive di parti essenziali e in evidente stato di abbandono.

L’obiettivo di questo intervento è duplice: garantire maggiore decoro urbano e liberare posti che devono tornare a disposizione dei cittadini”, ha dichiarato Lorenzo Ciravegna, coordinatore all’Ambiente del centro civico. “Un sincero ringraziamento va alla quarta municipalità di Amiat e al comando di polizia locale per la collaborazione”.

Philippe Versienti

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