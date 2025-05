Torna il Mercato Googreen: biodiversità, sapori e storie ai Giardini Sambuy

Domenica 11 maggio, in occasione dello Speciale Salone del Libro Off, il Mercato della biodiversità Googreen torna ai Giardino Sambuy che, come ogni seconda domenica del mese, si animano per essere un luogo di incontro, di buone pratiche, di scambio e di racconti di stagione.

Un’intera giornata dedicata alle eccellenze agricole, vivaistiche ed enogastronomiche territoriali con una vetrina di presìdi fondamentali del nostro patrimonio. Durante la giornata di domenica, dalle ore 10 alle 19, il Giardino Sambuy ospiterà come sempre 40 espositori tra cui produttori del Paniere, Slow food, Maestri del Gusto.

Riuniti tutti insieme nella suggestiva oasi verde di fronte Porta Nuova, per raccontare il mese di aprile attraverso piccole produzioni e raccolti stagionali.

Spazio delle idee

Ore 12: Lezione di pizzica del basso Salento, a cura dell’associazione Paranza del Geco, adatta a principianti ed esperti. A seguire, aperitivo offerto. La lezione è gratuita ma è gradita la prenotazione: paranzadelgeco@gmail.com

Ore 14.30: Laboratorio didattico a cura di Beesù, dedicato al mondo della biodiversità e dell’ecologia. Per info & prenotazioni: 335268273 - corsi@beesu.it

Ore 15.30: Laboratorio didattico “Le lettere leggere dei bambini” a cura di NOAU Officina Culturale, dedicato al mondo della stampa tipografica. Per info & prenotazioni: 334 705 9307 - prenotazioni@museostampamondovi.it

Nell’arco del pomeriggio: “Sussurri: suoni e storie a tu per tu”. L’arte di strada tra i sentieri del Giardino Sambuy. Con Arianna Abis e gli allievi e insegnanti del corso di Storytelling e Narrazione Orale dell’Università Popolare di Torino, che porteranno le loro voci in strada per raccontare “storie leggere”.

Itinerari Googreen

In occasione di questo mercato Googreen verrà rivelata la passeggiata immersiva volta alla scoperta della città di Ciriè e dintorni, insieme alle realtà produttive sostenibili del nostro circuito.