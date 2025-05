Ciclista investito da un 85enne nella galleria vietata alle bici, 60enne finisce in ospedale

Grave incidente nella tarda mattinata di giovedì 1 maggio 2025 lungo la provinciale 2 a Lanzo Torinese. Un cicloamatore italiano di 60 anni, residente a Giaveno, è stato investito da un’auto all’interno della galleria Buriasco, un tratto di strada vietato alla circolazione delle biciclette.

L’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Giovanni Bosco di Torino, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico alla testa per ridurre il trauma cranico riportato nell’impatto. Le sue condizioni sono serie, ma secondo i medici non sarebbe in pericolo di vita.

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità, ma da una prima ricostruzione emerge che il ciclista stava percorrendo la galleria per raggiungere Germagnano, evitando così lo strappo in salita che attraversa il centro del paese, obbligatorio per i mezzi non autorizzati. Alla guida dell'auto un 85enne di Mathi, che inizialmente ha fatto perdere le tracce. Salvo poi essere raggiunto e identificato dai carabinieri.

Il tratto dove è avvenuto l'incidente è stato chiuso per garantire i soccorsi e i rilievi di rito da parte degli agenti.