Piazza Ragazzabile 2026: aperte le iscrizioni per i ragazzi dai 14 ai 17 anni

Il progetto “Piazza Ragazzabile” torna anche per l’estate 2026, offrendo ai giovani tra i 14 e i 17 anni un’esperienza formativa e partecipata dedicata alla cura della città e alla cittadinanza attiva. L’iniziativa è rivolta ai ragazzi nati tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2012.

Iscrizioni aperte fino al 22 maggio

Le iscrizioni sono aperte da oggi, lunedì 4 maggio, fino a venerdì 22 maggio. Per partecipare è necessario compilare il form online disponibile sulla pagina dedicata del sito del Comune di Grugliasco, accessibile esclusivamente tramite SPID: https://grugliasco.simeal.it/sicare/benvenuto.php

I temi dell’edizione 2026

Quest’anno i partecipanti potranno mettersi alla prova su tre nuovi ambiti di lavoro: Ciclabilità, Animazione urbana, Ecologia. Un percorso pensato per sviluppare competenze, senso civico e capacità di collaborazione.

Turni e orari

Le famiglie possono scegliere tra due periodi di partecipazione. Primo turno: 15 giugno – 3 luglio. Secondo turno: 6 – 24 luglio. I ragazzi saranno impegnati dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.

Graduatorie e informazioni

Le graduatorie saranno pubblicate giovedì 28 maggio sul sito del Comune di Grugliasco. Per ulteriori informazioni è possibile contattare Grugliasco Giovani.

Email: grugliascogiovani@gmail.com Telefono: 011 4013043 | 388 9542092