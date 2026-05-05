Scuole a prove di bolletta: lavori per l'efficientamento di 5 istituti di Torino

Oltre 3,5 milioni di euro per rendere più efficienti dal punto di vista energetico cinque scuole di Torino. Gli interventi prevedono lavori sull’isolamento degli edifici, la sostituzione dell’illuminazione con tecnologia a LED, l’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi intelligenti per la gestione del riscaldamento.

Le scuole

Questa mattina la Giunta ha dato il via libera ai progetti esecutivi degli interventi che saranno realizzati da Iren Smart Solutions, nel Piano EfficienTO. I lavori interesseranno il complesso di via Germonio 12-4, dove si concentrerà l’intervento più consistente, pari a circa 1,9 milioni di euro, con la realizzazione di un cappotto termico, la coibentazione della copertura e un impianto fotovoltaico. Alla scuola primaria Casati di corso Racconigi 29 sono previsti interventi di isolamento del sottotetto e il rinnovo dell’illuminazione.

Nel complesso di via Cellini 14 e via Nizza 151 si interverrà sulla coibentazione dei tetti, mentre nelle sedi di via Braccini 75 e 63 gli interventi riguarderanno principalmente l’efficientamento degli impianti e una gestione più efficace del riscaldamento. In tutte le scuole saranno inoltre installati nuovi sistemi per ottimizzare i consumi, come valvole termostatiche, elettropompe ad alta efficienza e sistemi digitali di controllo (BMS).