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Cronaca | 05 maggio 2026, 19:23

Molestie su allieve minorenni, chiesti 9 anni per il tecnico di laboratorio di una scuola

Gli episodi contestati tra il 2022 e il 2024

Immagine d'archivio del Palazzo di Giustizia di Torino

Immagine d'archivio del Palazzo di Giustizia di Torino

Nove anni di carcere è la condanna che il pubblico ministero Barbara Badellino ha chiesto oggi in tribunale a Torino per un ex tecnico di laboratorio di un istituto superiore processato con l'accusa di avere molestato delle allieve, tutte minorenni, durante le ore di lezione. Gli episodi contestati - come riporta l'agenzia di stampa Ansa - avrebbero avuto luogo fra il 2022 e il 2024.

Imputate due dirigenti per omessa denuncia

L'indagine prese le mosse quando una ragazza si confidò con i carabinieri in visita a scuola per un progetto sulla legalità. Alla sua segnalazione ne seguirono altre. Per omessa denuncia sono imputate anche due dirigenti: per la prima sono stati chiesti otto mesi di reclusione, per la seconda una pena pecuniaria di 300 euro.

redazione

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