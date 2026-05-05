Molestie su allieve minorenni, chiesti 9 anni per il tecnico di laboratorio di una scuola

Nove anni di carcere è la condanna che il pubblico ministero Barbara Badellino ha chiesto oggi in tribunale a Torino per un ex tecnico di laboratorio di un istituto superiore processato con l'accusa di avere molestato delle allieve, tutte minorenni, durante le ore di lezione. Gli episodi contestati - come riporta l'agenzia di stampa Ansa - avrebbero avuto luogo fra il 2022 e il 2024.

Imputate due dirigenti per omessa denuncia

L'indagine prese le mosse quando una ragazza si confidò con i carabinieri in visita a scuola per un progetto sulla legalità. Alla sua segnalazione ne seguirono altre. Per omessa denuncia sono imputate anche due dirigenti: per la prima sono stati chiesti otto mesi di reclusione, per la seconda una pena pecuniaria di 300 euro.