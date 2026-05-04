Alla Scuola di Management ed Economia, l'aula intitolata al professor Franco Reviglio

Nell'atrio monumentale della Scuola di Management ed Economia si è tenuta l’inaugurazione dell’aula intitolata al professor Franco Reviglio, recentemente scomparso.

L’iniziativa ha voluto rendere omaggio alla figura di economista e docente che ha segnato profondamente la vita accademica e istituzionale dell’Ateneo, ricordandone l’impegno, la visione e il contributo scientifico.

Franco Reviglio è stato Professore emerito dell’Università di Torino e ha ricoperto posizioni di rilievo nel panorama economico italiano per molti anni: è stato più volte Ministro della Repubblica, delle Finanze (1979-1981) e del Bilancio (1992-1993), nonché Presidente e amministratore delegato dell’Eni (1983-1989), Senatore della Repubblica (1992-1994), Presidente della Commissione tecnica per la spesa pubblica (1981-1983), Presidente e amministratore delegato dell’AEM Torino (2000-2005) e, infine, anche Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche e finanziarie “G. Prato” (1996-2002).







