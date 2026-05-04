ELEZIONI AMMINISTRATIVE MONCALIERI
ELEZIONI AMMINISTRATIVE VENARIA REALE
 / Scuola e formazione

Scuola e formazione | 04 maggio 2026, 19:36

Alla Scuola di Management ed Economia, l'aula intitolata al professor Franco Reviglio

L'omaggio all'ex docente dell'Università di Torino scomparso lo scorso ottobre

Nell'atrio monumentale della Scuola di Management ed Economia si è tenuta l’inaugurazione dell’aula intitolata al professor Franco Reviglio, recentemente scomparso.

L’iniziativa ha voluto rendere omaggio alla figura di economista e docente che ha segnato profondamente la vita accademica e istituzionale dell’Ateneo, ricordandone l’impegno, la visione e il contributo scientifico.

Franco Reviglio è stato Professore emerito dell’Università di Torino e ha ricoperto posizioni di rilievo nel panorama economico italiano per molti anni: è stato più volte Ministro della Repubblica, delle Finanze (1979-1981) e del Bilancio (1992-1993), nonché Presidente e amministratore delegato dell’Eni (1983-1989), Senatore della Repubblica (1992-1994), Presidente della Commissione tecnica per la spesa pubblica (1981-1983), Presidente e amministratore delegato dell’AEM Torino (2000-2005) e, infine, anche Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche e finanziarie “G. Prato” (1996-2002).


 


 

comunicato stampa

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MAGGIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium