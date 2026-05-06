Parlare di soldi non deve essere un taboo: l'incontro di BPER alla Scuola di Management dell'Università di Torino [VIDEO]

Parlare di soldi non deve essere un tabù. Per questo sta facendo il giro d'Italia il ciclo di incontri sull'educazione finanziaria "Break The Taboo: parliamo di soldi, libertà e futuro", che ha raggiunto anche Torino. L'incontro si è svolto nell'Aula Magna della School of Management dell'Università degli Studi di Torino, promosso da BPER Banca in collaborazione con l'economista Azzurra Rinaldi, docente all'Università Unitelma Sapienza, fondatrice di Equonomics e già partner della banca nel progetto "Oltre il Rosa".

Il roadshow nasce dalla volontà di diffondere la cultura finanziaria tra le nuove generazioni, in un contesto in cui parlare di denaro, diritti e uguaglianza resta ancora una sfida culturale. Ogni tappa si è aperta con l'analisi di dati su disparità economiche, gender pay gap e dinamiche di inclusione, seguita da interventi pratici sulla previdenza complementare e sulle scelte professionali future. Qualche esempio: in Italia, il 37% delle donne non ha un conto corrente individuale; l'Italia è 85esima per gender gap e, nel mondo, il 90% delle posizioni di vertice sono occupate da uomini.

Giovanna Zacchi, Head of ESG Strategy di BPER, ha dichiarato: "La tappa di Torino ha rappresentato un momento di dialogo aperto e costruttivo con la comunità studentesca locale. Attraverso questo roadshow vogliamo rafforzare la consapevolezza sui temi del benessere finanziario e dell'inclusione, convinti che il coinvolgimento diretto delle nuove generazioni sia fondamentale per promuovere un cambiamento concreto e duraturo".

Durante l'incontro, la direttrice della School of Gender Economics all'Università Unitelma Sapienza e co-fondatrice di Equonomics, Azzurra Rinaldi, ha parlato in particolare di educazione finanziaria - ancora insufficiente in Italia -, e di differenze di genere in economia. "La cultura finanziaria - ha spiegato -, è ancora oggi un privilegio distribuito in modo diseguale. Con questo roadshow vogliamo offrire alle studentesse e agli studenti degli strumenti concreti per leggere la realtà economica in cui vivranno e lavoreranno. E per farlo con maggiore consapevolezza e autonomia".

Filippo Monge, professore di Economia dell'Innovazione all'Università di Torino e alla SAA-School of Management, ha aggiunto: "L'evento si inserisce in un ciclo di lezioni-testimonianze, le SAA-Talk, in programma durante l'anno accademico, in alcuni dei nostri corsi di economia e management. Il tema dell'educazione finanziaria è, oggi, particolarmente urgente e richiede nuove competenze in ambiti innovativi".