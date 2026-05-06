Settimana Nazionale della Celiachia: tutti gli eventi di AIC Piemonte

“La dieta senza glutine fa dimagrire e fa bene anche a chi non è celiaco”

“La celiachia è un’allergia al grano ed è una condizione temporanea”

“Una persona può essere più o meno celiaca quindi, ogni tanto, è possibile ‘trasgredire’ alla dieta senza glutine”

Queste sono solo alcune delle fake news che riguardano la celiachia e la dieta senza glutine. Fare corretta informazione e sfatare falsi miti su questa malattia è l’obiettivo della Settimana Nazionale della Celiachia che torna in Piemonte e in tutta Italia dal 9 al 17 maggio 2026. Organizzata da AIC - Associazione Italiana Celiachia in collaborazione con le 21 AIC territoriali associate, la Settimana è giunta alla sua dodicesima edizione e si svolge come sempre in concomitanza della Giornata Mondiale della Celiachia che si celebra il 16 maggio.

Momenti che uniscono convivialità e arte, eventi sportivi con distribuzione di pacchi ristoro senza glutine (anche per piccoli ciclisti), corsi di formazione per operatori delle mense, incontri per neodiagnosticati e famiglie e l’Assemblea dei Soci: questi e molti altri gli appuntamenti promossi da AIC Piemonte dedicati alle persone celiache, ma non solo, per parlare correttamente di celiachia e dieta senza glutine.

La Settimana Nazionale della Celiachia rappresenta un’occasione unica per sensibilizzare in Italia riguarda circa 600.000 persone di cui quasi 400.000 non ancora diagnosticate (dati Ministero della Salute, 2023): una malattia severa, la cui tardiva diagnosi porta complicanze gravi, raramente con esito infausto ma che incidono negativamente nella qualità della vita dei pazienti. In Piemonte le persone che hanno ricevuto una diagnosi di celiachia sono 19.123.

Uno spazio importante è dedicato a “Tutti a tavola, tutti insieme: le giornate del menù senza glutine”, iniziativa che prevede la distribuzione di un menù completamente senza glutine per tutti gli studenti nelle scuole dell’infanzia e della primaria di oltre 600 comuni italiani. Un momento di condivisione e confronto per fornire ai più piccoli e a famiglie e insegnanti le giuste informazioni su celiachia e alimentazione. Solo nell’edizione del 2025 sono stati oltre mezzo milione i pasti gluten free distribuiti; in regione hanno aderito 56 scuole e 98 comuni.

“In Piemonte la Settimana Nazionale della Celiachia è soprattutto un’occasione concreta di inclusione. Con l’iniziativa ‘Tutti a tavola, tutti insieme’ abbiamo raggiunto circa 100.000 bambini sul territorio regionale, portando nelle scuole non solo un pasto senza glutine per tutti, ma anche un messaggio semplice e fondamentale: la celiachia si conosce, si comprende e si include, partendo proprio dai più piccoli. Il nostro obiettivo è continuare a costruire comunità sempre più informate e accoglienti, in cui nessun bambino si senta diverso a tavola o nella vita quotidiana” dichiara Loretta Lamberti, Presidente di AIC Piemonte.

In occasione della Settimana Nazionale, AIC aderisce all’iniziativa internazionale Shine a Light on Celiac che prevede l’illuminazione di colore verde di edifici e monumenti nel mondo per “accendere i riflettori” sulla celiachia e sulla dieta senza glutine. Nel 2025 sono stati oltre 60 i luoghi illuminati di verde in Italia. Quest’anno saranno illuminati La Mole Antonelliana di Torino, la Torre Civica di Cuneo, il Balcone del Palazzo Comunale di Vercelli, l’Arco di Trionfo di Alessandria, la Statua di Vittorio Alfieri di Asti, la Cupola di San Gaudenzio di Novara.

“La disinformazione sulla celiachia può creare confusione e rischi. Da oltre 45 anni AIC lavora quotidianamente per diffondere una corretta informazione sulla celiachia e sulla dieta senza glutine, un impegno oggi ancora più necessario in un contesto in cui online e sui social circolano spesso falsi miti e informazioni non corrette” dichiara Rossella Valmarana, Presidente di AIC – Associazione Italiana Celiachia “La Settimana Nazionale della Celiachia è uno dei momenti più importanti dell’anno perché, grazie ai numerosi eventi diffusi in tutta Italia, riusciamo a coinvolgere e sensibilizzare un pubblico sempre più ampio, un’azione indispensabile per migliorare la qualità della vita delle persone celiache”

Su sito https://piemonte.celiachia.it/ e settimanadellaceliachia.it è possibile scoprire il calendario, in continuo aggiornamento, degli appuntamenti e informazioni utili sulla celiachia.

L’Associazione Italiana Celiachia nasce nel 1979 su iniziativa di alcuni genitori di bambini celiaci in un’epoca in cui la celiachia era poco conosciuta e considerata una malattia pediatrica. Unica Associazione Pazienti nazionale ad occuparsi dei pazienti celiaci, AIC oggi è portavoce delle loro istanze in tutti i più importanti contesti istituzionali: cura progetti per migliorare la vita quotidiana del paziente; iniziative e strumenti di comunicazione per informare e sensibilizzare il pubblico, i media e la classe medica; risponde direttamente ai bisogni dei celiaci sul territorio grazie alle sue 21 AIC associate; sostiene la migliore ricerca scientifica italiana sulla celiachia e diffonde il Marchio Spiga Barrata, la massima garanzia di sicurezza e idoneità degli alimenti per le persone celiache. AIC ha ricevuto l’attestazione al merito della Sanità pubblica per le meritorie attività svolte nell’ambito della sanità pubblica (DPR 31 maggio 2023). Sul piano internazionale, AIC fa parte di AOECS, Association of European Coeliac Societies, e il CYE – The Coeliac Youth of Europe, forum internazionale dei giovani celiaci. www.celiachia.it

AIC Piemonte APS è l’associazione di riferimento sul territorio piemontese per le persone con celiachia e le loro famiglie. Parte integrante della rete dell’Associazione Italiana Celiachia, opera in Piemonte per migliorare la qualità della vita delle persone celiache attraverso attività di informazione, formazione e sensibilizzazione. L’associazione promuove iniziative rivolte alla cittadinanza, alle scuole e agli operatori della ristorazione e della sanità, con l’obiettivo di diffondere una corretta conoscenza della celiachia e favorire una piena inclusione nella vita quotidiana. Attraverso il programma Alimentazione Fuori Casa (AFC), collabora con numerose strutture del territorio per garantire un’offerta senza glutine sicura e accessibile. AIC Piemonte è inoltre impegnata nel supporto diretto ai pazienti, nell’ascolto dei bisogni del territorio e nello sviluppo di progetti che contribuiscano a rendere il Piemonte una regione sempre più attenta e inclusiva nei confronti delle persone con celiachia.