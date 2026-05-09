Venaria, Fabio Giulivi punta a un secondo mandato: "Programma rispettato, pronti a realizzare quello nuovo" [VIDEO]

È entrata nel vivo la campagna elettorale del sindaco uscente di Venaria Reale Fabio Giulivi. L'obiettivo: ottenere un secondo mandato per amministrare la città per altri 5 anni, con un'ampia coalizione di partiti e di liste civiche a suo sostegno. La presentazione nella sala del Supercinema, con la partecipazione di cittadini e l'endorsement del presidente Alberto Cirio, oltre a quello del Ministro alla Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, in qualità di coordinatore regionale di Forza Italia.

Tanti big della politica a supporto di Giulivi

A sostenere la ricandidatura di Giulivi anche la deputata Elena Maccanti, segretaria provinciale della Lega, la deputata venariese e sottosegretario della Regione Piemonte Claudia Porchietto, il vicepresidente del Piemonte e assessore regionale di Fratelli d'Italia Maurizio Marrone, il coordinatore regionale e vicepresidente nazionale UDC Paolo Greco Lucchina e l'assessore regionale al Bilancio Andrea Tronzano.

A inaugurare la serata sono stati i segretari venariesi delle forze a sostegno del sindaco: Andrea Carlomagno per la lista civica Venaria di Parte, Michelangelo Matteucci per Lega - Civici per il territorio, Giuseppe Di Bella per Fratelli d'Italia, Monica Federico per Forza Italia UDC, Giuseppe Capogna per la Lista civica per Venaria Insieme e Antonio Nocerino per Noi Moderati DC Uniti. Anche Azione di Calenda ha confermato il suo supporto a Giulivi.

Giulivi: "In gioco il futuro di Venaria"

"Sono molto orgoglioso della coalizione che mi sostiene - ha detto Fabio Giulivi - ma il nostro messaggio è che il voto del 24-25 maggio è un voto non per il Parlamento o l'Unione Europea, stiamo votando per un candidato sindaco e per dei consiglieri comunali che dovranno portare avanti esattamente questo programma: situazioni concrete che riguardano la vita di tutti i cittadini. E allora non andate a votare solo per il partito ma scegliete le persone a cui vorrete affidare la città per i prossimi cinque anni, le persone su cui costruire il futuro di Venaria".

La serata è stata anche l'occasione per presentare (brevemente, sono più di 40 pagine, ndr) il programma elettorale. Come detto da Giulivi, il punto principale del programma è il fatto di essere riusciti ad attuare il precedente: "Per noi il programma della scorsa legislatura ha rappresentato un vangelo laico che abbiamo tenuto nella scrivania e che abbiamo controllato punto per punto. E lo abbiamo rispettato, abbiamo mantenuto l'impegno con i cittadini. E il nuovo programma l'abbiamo scritto perché siamo in grado di poterlo realizzare".

Si riparte da sociale, generazionale e territoriale

Tre i pilastri del programma: sociale, generazionale e territoriale. "Sociale perché abbiamo messo le persone al centro - ha spiegato Giulivi - Ci sono persone in difficoltà economiche, disabili, molti anziani: abbiamo incrementato il pacchetto del welfare e continueremo a farlo. Generazionale, perché cerchiamo di fare un ponte tra i giovani che crescono a Venaria e vogliono investire a Venaria, le persone adulte e gli anziani, senza dimenticare nessuno".

Poi, sicurezza (aumento delle telecamere e della prevenzione), ambiente e decoro - con potenziamento della partecipazione privata e comunitaria degli spazi pubblici - e sanità, con la valorizzazione dell'Ospedale di Comunità e del poliambulatorio.

Al centro anche politiche per la disabilità, per gli anziani, per la famiglia e per gli animali, con l'avvio di un servizio di primo soccorso veterinario notturno. "Vogliamo essere un ponte tra le generazioni - ha spiegato Giulivi - Giovani che devono trovare i loro spazi a Venaria per continuare a crescere, così come per le famiglie che si stanno trasferendo e non dimenticare gli anziani. Tra il dialogo tra queste tre generazioni nasce la nostra azione amministrativa, per tenere insieme il mondo venariese".

Zangrillo e Cirio promuovono il sindaco uscente

"Fabio, con la sua squadra - ha commentato Zangrillo - in questi cinque anni ha dimostrato di essere un sindaco vero e capace". E Cirio ha sottolineato la capacità dell'amministrazione di riuscire a raccogliere e utilizzare PNRR e finanziamenti pubblici: "La capacità è stata quella di far arrivare le risorse. Non è una cosa facile, l'amministrazione Giulivi è riuscita a intercettare 55 milioni di euro".

"Stiamo scegliendo gli amministratori della prossima Venaria - ha concluso Giulivi - e quello che chiedo ai cittadini è di scegliere le persone giuste, che possano garantire stabilità, continuità e la forza di mantenere le promesse".