La ‘Carta dell’impegno per un mondo disarmato’ viene a farsi conoscere a Pinerolo

Su chi ricadono i costi della guerra e come si possa costruire una cultura della pace saranno i temi affrontati nell’incontro di domani, venerdì 8 maggio, alle 17,30, nella Sala di Rappresentanza del Municipio di Pinerolo, organizzato dalla Commissione Speciale per le Pari Opportunità, le Politiche di genere e i Diritti Civili, con la partecipazione del gruppo del Pinerolese ‘Donne contro ogni guerra’, che presenterà il programma della rete 10,100,1000 Piazze di Donne per la Pace, nata nella primavera 2025.

Con oltre 300 associazioni e gruppi di donne in tutta Italia, l’organizzazione ha elaborato la ‘Carta dell’impegno per un mondo disarmato – tessere la pace, custodire il futuro’. L’incontro, aperto a tutti, si pone come obiettivo la presentazione del documento all’Amministrazione comunale e alla cittadinanza, al fine di promuoverne l’adesione. A moderare sarà Silvia Lorenzino, Presidente della Commissione Pari Opportunità.

Durante l’incontro verrà anche presentato l’arazzo per la pace realizzato in piazza Alda Merini lo scorso 28 marzo, che sarà portato a Roma il 21 giugno, in piazza del Campidoglio, in occasione di una manifestazione promossa e organizzata dalla rete 10,100,1000 Piazze di Donne per la Pace. A essere esposte saranno ‘le tessiture’ confezionate da oltre 160 piazze in tutta Italia: dal nostro territorio, oltre a quello di Pinerolo, arriveranno a Roma gli arazzi di Fenestrelle, Bricherasio, Torre Pellice e Piossasco.