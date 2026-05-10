Adunata nazionale degli alpini, anche Beinasco dice presente

Nel giorno della grande Adunata Nazionale di Genova, anche gli alpini di Beinasco sono stati presenti nel capoluogo ligure.

Ad accompagnare il gruppo di Borgaretto anche il sindaco Daniel Cannati: "Una giornata importante per rendere omaggio alle penne nere e ai valori che da sempre rappresentano: solidarietà, servizio, sacrificio e senso di comunità. Sono parte delle nostre radici e un esempio prezioso per il futuro".

Cannati: "Parte della nostra storia"

"Gli Alpini sono parte viva della nostra storia, e per la nostra città il legame con il gruppo di Borgaretto è una ricchezza che custodiamo con orgoglio", ha concluso Cannati.