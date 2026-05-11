Maggio tiene alta la bandiera della primavera: settimana di tempo instabile sul Torinese

Oggi forte maltempo con anche Foehn, domani tregua, da mercoledì nuovo incremento dell'instabilità ma più irregolare che dovrebbe esaurirsi sabato. Le temperature subiranno un calo generale con valori che saranno sotto le medie del periodo. Da domenica poi la situazione dovrebbe tendere a una stabilità maggiore e ad un aumento delle temperature.

A Torino quindi avremo questa situazione: cielo sereno o poco nuvoloso al mattino tranne sulle Alpi di confine dove insisteranno nubi per buona parte della giornata. Al pomeriggio, grazie all'ingresso di un fronte freddo, si attiveranno temporali anche molto forti su est Piemonte al confine con la Lombardia, dove si potranno avere grandinate anche importanti. Sul resto del Piemonte i modelli non vedono fenomeni diffusi o estremi, ma data la forte instabilità della colonna d'aria, temporali isolati e anche molto intensi saranno possibili tra torinese-cuneese verso astigiano ed alessandrino.

Temperature in leggero aumento con massime comprese tra 23 e 24 °C.

Venti: inizialmente deboli su pianure. Dal pomeriggio forti venti di Foehn sulle Alpi, che potranno arrivare con raffiche fino sulle pianure adiacenti. Raffiche intense anche possibili durante i temporali.

Martedì cielo sereno o poco nuvoloso sulle pianure e sulla Liguria. Sulle Alpi nordoccidentali e valle d'Aosta ancora nuvoloso tra notte e mattino con piogge diffuse, e nevicate che scenderanno a fine evento fino ai 1500/1600m.

Temperature stazionarie o in lieve calo nelle massime causa aria più fresca e comprese tra 20 e 22 °C. Minime comprese tra 11 e 12 °C. Venti molto forti di Foehn tra notte e mattina, con raffiche anche oltre i 70/80 km/h fino in pianura, attenuazione durante la mattinata.

Da mercoledì a sabato persisteranno condizioni di instabilità legate a correnti cicloniche provenienti dal nord Europa. Instabilità però più irregolare e che potrebbe avere la massima intensità tra venerdì e sabato mattina. Le temperature saranno di nuovo in calo e piuttosto fresche per il periodo.

La situazione sarà in generale miglioramento a partire da domenica, vedremo poi nel dettaglio con i prossimi aggiornamenti come si evolverà la situazione.

Per maggiori informazioni sulle previsioni della zona di Torino è possibile consultare la pagina di Datameteo.