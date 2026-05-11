Il meteo si abbatte sui cantieri, i giardini pronti solo a fine maggio

A oltre un anno dall’annuncio degli interventi di riqualificazione, cresce la protesta dei residenti di Pozzo Strada per lo stato dei giardini di corso Brunelleschi. I lavori, ripartiti nel febbraio 2026 dopo una lunga attesa, viaggerebbero a rallentatore da settimane. Proprio ora che siamo nella fase conclusiva.

Il progetto

Il progetto di riqualificazione, finanziato attraverso fondi europei del Pnrr destinati alle biblioteche di prossimità e alle aree urbane collegate, prevedeva importanti migliorie: nuovi giochi per bambini, camminamenti drenanti, sostituzione dei cestini, sistemazione della ringhiera e riordino generale dell’area verde. A creare disagio, tuttavia, è un fattore: le continue piogge che hanno causato un rallentamento delle operazioni.

La proroga

Nel giugno 2025 era stato annunciato l’obiettivo di completare l’intervento entro settembre dello stesso anno, ma il cronoprogramma ha subito diversi slittamenti. Oggi, sul cartello di cantiere affisso all’ingresso dell’area, compare una nuova data di fine lavori fissata al 27 maggio 2026. La proroga, viene specificato, sarebbe dovuta a “variazioni in corso d’opera” e a sospensioni legate al maltempo.

I problemi

Nel frattempo, però, sono arrivate nuove segnalazioni. Quelle più frequenti sono quelle relative ai cestini portarifiuti rimasti all’interno dell’area di cantiere e pieni da mesi. Anche i cestini collocati all’esterno della recinzione, spiegano alcuni residenti, verrebbero svuotati soltanto saltuariamente nonostante le numerose richieste inviate agli uffici competenti.