Moncalieri, stasera e lunedì prossimo confronto tra i quattro candidati sindaci

Si avvicina la data del 24 maggio, quando Moncalieri tornerà al voto per scegliere il sindaco che raccoglierà l'eredità di Paolo Montagna. Tra oggi, martedì 12 maggio, e lunedì 18 sono stati organizzati due confronti pubblici tra i quatto candidati in lizza: Lorenzo Mauro (espressione del centrosinistra), Maurizio Fontana (voluto dal centrodestra), Arturo Calligaro (scelto da L'Altra Destra) e la new entry degli ultimi giorni Salvatore Moschetto, presentato dalla lista Democrazia Sovrana Popolare (che fa riferimento a Marco Rizzo).

Doppio appuntamento, oggi e lunedì 18 maggio

Nel tardo pomeriggio di oggi, a partire dalle 18, i quattro candidati sono attesi presso L'Elefante Bianco, il ristorante pizzeria di strada Revigliasco 126, per l'incontro organizzato da Pietro Bucolia, presidente di GiòProtagonisti Odv. Lunedì 18 maggio, invece, l'appuntamento è dalle ore 20.30 presso il Salone Beato Bernardo, in Via don Minzoni 20, con l'evento organizzato dal settimanale Il Mercoledì. A moderare l'incontro saranno il direttore Mel Menzio e il suo vice Luca Carisio.

Barbara Fassone sta con Moncalieri Coraggiosa

In questa tornata elettorale il M5S ha scelto di non correre e di non presentare una sua lista a Moncalieri, ma la consigliera comunale uscente Barbara Fassone, pur avendo deciso di non candidarsi con altre forze, ha annunciato il suo sostegno alla lista civica Moncalieri Coraggiosa, riconoscendola come il progetto politico nel quale oggi intende continuare il proprio impegno per la città. "Non fingo neutralità e non scelgo una posizione di attesa. Voglio contribuire a far crescere questo progetto, a rafforzarlo e a portarlo in Consiglio comunale. Credo che Moncalieri abbia bisogno di una forza civica coraggiosa, libera dai meccanismi tradizionali dei partiti ma con idee chiare e capacità di incidere davvero. E' una naturale prosecuzione di un percorso politico e civico che per me non si interrompe qui".