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Sport | 10 maggio 2026, 12:33

Volley A2/F: Dopo 10 anni anche Francesco Cicchiello lascia la Monviso Volley

La stagione della rivoluzione si chiude con l’addio del direttore sportivo

Francesco Cicchiello (foto di Christian Bosio)

Francesco Cicchiello (foto di Christian Bosio)

È stato uno dei protagonisti della stagione d’oro del volley pinerolese, ma ha deciso di non proseguire la sua collaborazione con la Monviso Volley: dopo 10 anni, il direttore sportivo Francesco Cicchiello lascia la società.

Una scelta sofferta e inattesa dai vertici, anche se i rumors parlano di un suo ridimensionamento: gli sarebbe stato proposto di fare il team manager, lasciando la carica di direttore sportivo.

“Ringrazio il presidente Enrico Galleano, Claudio Prina, Giovanni Fattori e tutto il direttivo della Società per l’opportunità che mi è stata data in questi anni di operare come Direttore Sportivo e nel campo della comunicazione. Un’esperienza che mi ha dato tantissimo sul piano umano, per le emozioni vissute ed i risultati ottenuti sul campo. Ringrazio anche tutte le altre persone con cui ho collaborato in questo decennio a vario titolo. Lo sport è anche questo, è stata una scelta sofferta che segna la fine di un percorso che resterà indelebile nei miei ricordi più belli” è il suo commento alla fine di questo lungo capitolo di successi sportivi.

Marco Bertello

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