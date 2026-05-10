Volley A2/F: Dopo 10 anni anche Francesco Cicchiello lascia la Monviso Volley

È stato uno dei protagonisti della stagione d’oro del volley pinerolese, ma ha deciso di non proseguire la sua collaborazione con la Monviso Volley: dopo 10 anni, il direttore sportivo Francesco Cicchiello lascia la società.

Una scelta sofferta e inattesa dai vertici, anche se i rumors parlano di un suo ridimensionamento: gli sarebbe stato proposto di fare il team manager, lasciando la carica di direttore sportivo.

“Ringrazio il presidente Enrico Galleano, Claudio Prina, Giovanni Fattori e tutto il direttivo della Società per l’opportunità che mi è stata data in questi anni di operare come Direttore Sportivo e nel campo della comunicazione. Un’esperienza che mi ha dato tantissimo sul piano umano, per le emozioni vissute ed i risultati ottenuti sul campo. Ringrazio anche tutte le altre persone con cui ho collaborato in questo decennio a vario titolo. Lo sport è anche questo, è stata una scelta sofferta che segna la fine di un percorso che resterà indelebile nei miei ricordi più belli” è il suo commento alla fine di questo lungo capitolo di successi sportivi.