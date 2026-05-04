Al Monumentale il ricordo del Grande Torino della centenaria Susanna Egri, figlia di Ernő: "Erano un simbolo di rinascita"

Settantasette anni sono passati dalla Tragedia di Superga , che in un attimo spezzò la vita di 18 campioni del Grande Torino, tre dirigenti, tre giornalisti, tre membri dello staff e quattro dell'equipaggio dell'aereo. Susanna Egri quel giorno perse suo padre: Ernő Egri Erbstein, direttore tecnico di quella squadra che questa mattina è stata celebrata al Cimitero Monumentale, presso la tomba di 11 delle 31 vittime.

" Sono passati 77 anni da quel tragico evento e la ferita di allora non si può ancora rimarginare - ha raccontato -. Io conoscevo tutti e ho cenato con loro l'ultima loro cena in Italia. Non erano soltanto singoli campioni ma erano una squadra, un simbolo di rinascita e speranza per tutta Italia. Ognuno sapeva che quando andava in campo rappresentava una comunità e non soltanto se stesso ".

Susanna Egri aveva 23 anni nel 1949 e ne ha da poco compiuti 100: un record incredibile che non le ha fatto perdere neppure un barlume di lucidità. Durante la commemorazione, l'ex ballerina ha ricordato con emozione gli Invincibili, che conosceva bene.

Grande assente dalla cerimonia è invece don Riccardo, cappellano del Toro, gravemente ferito a novembre a seguito di un brutto incidente in auto. Il parroco si è ripreso ed è fuori pericolo, ma le sue condizioni non gli hanno permesso di essere presente. Al suo posto don Gianluca Carrega ha benedetto le tombe, al termine di un breve intervento: "Gesù disse 'grideranno le pietre': in questo luogo le pietre non gridano ma parlano. Facciamo 30 secondi di silenzio e lasciamo che siano le lapidi a raccontarci qualcosa di loro".

"Da bambino portavo coi miei nonni una rosa al capitano Valentino Mazzola - ha raccontato il presidente del circolo soci Torino FC, Leonardo d'Alessandro - e quando mi sono insediato il mio obiettivo era creare una manifestazione al cimitero per realizzare il mio sogno di bambino. Ringrazio l'amministrazione per aver rinnovato il patto collaborazione per la manutenzione dei sepolcri".