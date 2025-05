Giornata Internazionale dell'Infermiere, Pirola e Schael: "Sarà al centro della sanità"

L'infermiere al centro della sanità: questo il motto di Flavia Pirola e Thomas Schael, rispettivamente Direttore sanitario e Commissario della Città della Salute e della Scienza di Torino (CDSS), in occasione delle celebrazioni della Giornata Internazionale dell'Infermiere intitolate "Insieme costruiamo salute". La professione infermieristica sarà sempre più fondamentale non solo nella sanità del presente, ma soprattutto in quella del futuro. Carenza di personale, formazione, progressione di carriera e qualità dell’esercizio professionale sono i temi attuali fondamentali.

"Il nostro obiettivo è quello di rendere sempre più attrattiva la Città della Salute e della Scienza di Torino, anche nel campo della professione infermieristica. Si dovrà puntare su innovazione e sperimentazione di modelli organizzativi professionalizzanti con il governo di processi virtuosi che valorizzino la professione con il riconoscimento delle competenze per garantire non solo condizioni di lavoro adeguate ai professionisti, ma anche un’assistenza di qualità ai cittadini" dichiarano Flavia Pirola e Thomas Schael.

La CDSS riveste un ruolo strategico per la professione, contando circa un quarto degli infermieri e infermieri pediatrici iscritti all’Ordine torinese. La collaborazione tra istituzioni e professionisti sarà quindi cruciale per rafforzare il sistema sanitario e garantire un futuro più solido alla professione infermieristica.