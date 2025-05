Un lettore ci scrive: "Ai giardini Maiocco si spaccia ancora, purtroppo oggi è un luogo da evitare"

"I giardini Maiocco, tra corso Caio Plinio e via Onorato Vigliani nel quartiere Mirafiori Sud, sono ormai da tempo casa per il degrado e l'insicurezza". Lo scrive a TorinOggi il signor Romeo, un residente del quartiere. Una delle tante persone che vivono tra Lingotto e Mirafiori Sud e che da tempo segnalano un'intensa attività di spaccio, oggi alle spalle della collinetta. La questione droga, insoma, non è stata risolta, e questo nonostante i numerosi interventi delle forze dell’ordine e l’inserimento dell’area tra le “zone rosse”.

Vogliamo un presidio

Le famiglie, esasperate, chiedono un presidio fisso delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza di chi vive a cavallo delle Circoscrizioni 2 e 8. Nonostante l’ordinanza che vieta di stazionare all’interno del giardino, i residenti segnalano che i controlli non bastano e che la situazione di insicurezza persiste. "Molti di noi - continua Romeo -, hanno paura a portare i propri figli al giardino e temono per la loro sicurezza. L’area è diventata un punto di ritrovo per attività illecite, generando disagio, insicurezza e un forte senso di abbandono da parte delle istituzioni". Motivo che porterà domani pomeriggio il comitato Nizza Bengasi a organizzare una manifestazione di protesta.

Giardini "vietati"

Molti residenti hanno già segnalato più volte la situazione alle autorità e partecipato ad incontri con la Circoscrizione 2. "Purtroppo, gli interventi messi in atto finora sono risultati sporadici e insufficienti: il problema persiste e peggiora. I giardini Maiocco, nati come spazio di socialità per famiglie, bambini e anziani, oggi sono luoghi evitati da chi vorrebbe semplicemente vivere il quartiere con serenità". Recentemente, inoltre, sono avvenuti diversi episodi di vandalismo. Condannati dal quartiere ma ritenuti collegati all'emergenza spaccio.