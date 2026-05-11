Nuova ambulanza per la Misericordia di Torino: “Un presidio di speranza”

Una nuova ambulanza per rafforzare il servizio di emergenza e assistenza sul territorio della città. È stata inaugurata e benedetta nei giorni scorsi la nuova ambulanza della Confraternita di Misericordia di Torino, alla presenza dei volontari e dei cittadini.

Miano: "Un momento importante"

Durante la cerimonia è intervenuto anche il presidente della Circoscrizione 8, Massimiliano Miano, che ha sottolineato il valore umano e sociale dell’iniziativa. “L’inaugurazione e la benedizione di una nuova ambulanza non rappresentano soltanto la consegna di un mezzo operativo - ha dichiarato -, ma soprattutto un impegno concreto verso la vita, la solidarietà e la cura delle persone”.

Un messaggio che mette al centro non solo il nuovo mezzo di soccorso, ma soprattutto il lavoro quotidiano di volontari e operatori sanitari. “Ogni ambulanza è un presidio di speranza - ha aggiunto Miano -. È un veicolo che attraversa la città nei momenti più difficili, quando qualcuno ha bisogno di aiuto, di assistenza e di presenza umana prima ancora che sanitaria”.

Un grazie anche al personale della Misericordia per l’impegno costante e per la “competenza, sacrificio, disponibilità e soprattutto il cuore dei volontari”.

Benedizione per i volontari

La benedizione del nuovo mezzo è stata dedicata simbolicamente a tutte le persone che ne avranno bisogno: dai pazienti soccorsi alle famiglie che vivono momenti di apprensione, fino ai sanitari e ai volontari chiamati ogni giorno a operare in situazioni delicate.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche ai sostenitori, ai benefattori, alla comunità parrocchiale e a tutti coloro che hanno contribuito concretamente alla realizzazione del progetto. “La nuova ambulanza - ha concluso Miano -, è il segno concreto di una città che sa ancora unirsi attorno ai bisogni delle persone e che riconosce nel volontariato una delle sue risorse più preziose”.