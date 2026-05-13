A Casalgrasso inaugurato il nuovo progetto di spazio verde sostenuto da Banca Territori del Monviso

Ha preso avvio a Casalgrasso, a metà maggio, il nuovo progetto di spazio verde del Parco “Rio Pascolo delle Oche”. La piantumazione di diverse essenze di alberi autoctoni, studiata dai tecnici di Agri-Wood per massimizzare l’effetto estetico e l’ombreggiatura, è stato il primo passo di un intervento più ampio che nei prossimi mesi porterà al completamento di una nuova area verde dedicata alla Comunità casalgrassese, con spazi pensati per i bambini e per i giovani come aree gioco e zone di aggregazione.

L’iniziativa è stata sostenuta da Banca Territori del Monviso con un contributo ad hoc che è frutto della compensazione delle emissioni di Co2 generate durante l’Assemblea e la Festa dei Soci 2025. In un’ottica di sostenibilità, BTM monitora infatti l’impatto ambientale dei propri eventi e lo compensa attraverso interventi concreti sul territorio che portano benefici diretti per le Comunità locali.

Il taglio del nastro

All’inaugurazione erano presenti il sindaco Giovanni Donetto, una rappresentanza della Protezione Civile di Casalgrasso e gli alunni delle scuole elementari delle classi terze, quarte e quinte, coinvolti simbolicamente in un progetto che guarda al futuro e alla tutela dell’ambiente.

Per Banca Territori del Monviso hanno partecipato il presidente Alberto Osenda, il direttore generale Luca Murazzano, l’amministratrice Federica Donetto e il responsabile della filiale di Casalgrasso Valerio Vecchio.

“Questa iniziativa rappresenta concretamente il nostro impegno verso il territorio e verso le future generazioni - ha dichiarato il presidente Alberto Osenda - .Crediamo che sostenibilità significhi realizzare interventi capaci di lasciare un segno positivo e duraturo nelle comunità locali. Anche in occasione della prossima Assemblea BTM, prevista il 16 maggio a Carmagnola, verranno monitorate le emissioni di Co2 prodotte dall’evento, che saranno successivamente compensate attraverso nuove azioni sostenibili sul territorio”.