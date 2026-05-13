San Salvario, l'estate porta nuove strisce gialloblù: la Ztl residenti si estende fino a corso Dante

Dopo l’estensione della sosta gialloblù nell’area della Gran Madre, la Città di Torino prepara con la Circoscrizione 8 un nuovo ampliamento dei parcheggi riservati ai residenti e ai dimoranti, questa volta a San Salvario. Ad annunciarlo è il presidente della Circoscrizione 8, Massimiliano Miano, che spiega come il progetto punta a raggiungere l'area di corso Dante.

“Tra qualche mese ampliamo le strisce gialloblù a San Salvario” ha spiegato Miano. Il primo tratto interessato dal progetto è stato quello compreso tra corso Vittorio Veneto e via Valperga Caluso. Il prossimo passo sarà proseguire proprio da via Valperga Caluso in direzione di corso Dante.

La risposta alla crescita della movida e degli eventi

La decisione nasce dall’aumento delle attività di intrattenimento e dalla pressione crescente sulla sosta nelle ore serali e notturne. “Negli ultimi tempi - ha aggiunto Miano -. sono moltiplicate le attività di intrattenimento sul quartiere San Salvario”.

Tra i fattori che hanno spinto verso l’estensione delle strisce gialloblù ci sono la presenza di locali, eventi e poli culturali sempre più frequentati. “Penso a One, al Teatro Colosseo e anche a tutto ciò che sorgerà nella zona del Valentino”.

Per questo motivo, spiega il presidente della Circoscrizione 8, si è scelto di destinare nuovi spazi alla sosta dei residenti. “Abbiamo deciso di dedicare nuovo spazio alla collettività residente, in accordo con gli uffici della Viabilità e con l'assessora Chiara Foglietta”.

Il precedente della Gran Madre

L’intervento segue il modello già sperimentato nell’area della Gran Madre, dove nell’autunno 2025 erano stati realizzati circa 1.250 stalli gialloblù riservati ai residenti e ai dimoranti nelle ore serali e notturne.

L’operazione, avviata dalla Città di Torino aveva interessato l’area compresa tra la riva del Po e la collina, da corso Moncalieri a corso Casale. L’obiettivo era ridurre la malasosta e garantire maggiore disponibilità di parcheggi ai residenti in una delle zone più frequentate della città durante la movida e nei fine settimana.

Il nodo dei residenti senza abbonamento Gtt

Di sosta riservata se ne è parlato anche in Circoscrizione 8. Nell’ultimo Consiglio è stata, infatti, discussa una mozione presentata dal consigliere Matteo Tabasso, di Torino Bellissima. Oggetto la valutazione di soluzioni per i residenti privi di abbonamento Gtt.

La proposta parte da una criticità segnalata da diversi abitanti: chi utilizza l’auto solo per andare al lavoro e rientra la sera spesso non ha necessità di acquistare un abbonamento alla sosta, ma con l’aumento delle aree gialloblù rischia di trovare sempre meno parcheggi disponibili.

"L'obiettivo (non riuscito perché la mozione non è passata) era convincere Comune e Gtt a studiare formule alternative - spiega Tabasso -, come un tagliando serale a costo simbolico dedicato ai residenti, che permetta di parcheggiare nelle ore notturne senza dover sottoscrivere un abbonamento completo".