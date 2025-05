Problema tecnico, circolazione ferroviaria sospesa sulla linea Torino-Milano. Assalto ai Frecciarossa: "Tutto fermo, c'è gente bloccata da ore"

Un problema tecnico nei pressi della stazione di Novara ferma da questo pomeriggio il collegamento sulla linea "convenzionale" Torino-Milano. Questa la comunicazione diffusa da RFI appena si è diffusa la notizia del guasto, ma la conseguenza si è presto trasformata in emergenza per chi si è ritrovato bloccato. Per esempio i pendolari che dal capoluogo meneghino speravano di tornare nella città della Mole.



Alcuni passeggeri, ormai esasperati, hanno preso d'assalto un Frecciarossa destinato a Torino. Ma il convoglio non è potuto partire proprio per la presenza a bordo di utenti che, sprovvisti del biglietto adatto (molti sono abbonati). A raccontare la vicenda è Stefania Trovato, una dei passeggeri sul Frecciarossa, che sta tentando di tornare da Milano dopo una trasferta di lavoro. "Sono ferma a Milano sul Frecciarossa 9642 che doveva arrivare a Torino alle 19.20, ma sono le 19.30 adesso e non ci siamo mai mossi. Siamo ancora qui: i passeggeri che aspettavano gli altri treni sono saliti sul nostro con la speranza di poter partire, ma c'è da capirli: sono esasperati. Raccontano in queste ore di non aver ricevuto nessun tipo di soccorso o di collegamento alternativo".



Una condizione, peraltro, resa ancora più pesante a causa della sua ripetitività. "I pendolari ci stanno raccontando che non è un'eccezione: tutti i giorni è così". Il treno Frecciarossa è finalmente partito verso le 19.40, in ampio ritardo rispetto alla tabella di marcia e con a bordo alcuni degli "ospiti".

Il guasto ha coinvolto anche la tratta tra Mortara e Alessandria. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) sono intervenuti tempestivamente e sono al lavoro sul posto. E' stato richiesto un servizio sostitutivo con bus per riprogrammare il servizio.