Centri estivi 2026 a Grugliasco: riapertura termini delle richieste assistenza per le persone con disabilità

È stato riaperto il modulo per fare richiesta di assistenza alla disabilità e/o trasporto presso centri estivi accreditati dal Comune di Grugliasco, oppure del voucher straordinario per scopi terapeutici da utilizzare esclusivamente presso centri estivi non accreditati dal Comune di Grugliasco (in questo caso senza fornitura di assistenza alla disabilità e di servizio di trasporto), nell'ambito del programma “Insiemestate 2026”.

La richiesta è riservata alle famiglie con un figlio o una figlia con disabilità con età dai 3 ai 14 anni (o fino a 17 anni in caso di ragazzi con disabilità frequentanti la scuola seconda di primo grado), seguiti durante l'anno scolastico dall'educativa comunale e residenti a Grugliasco e che frequenterà i centri estivi.

È possibile effettuare nuovamente richiesta tramite piattaforma telematica SiMeal dalle ore 13,00 del 12 maggio 2026 alle ore 13 del 18 maggio 2026 al seguente link: https://grugliasco.simeal.it/sicare/benvenuto.php

Per informazioni in merito è possibile contattare l'Ufficio Scuola del Comune di Grugliasco all'indirizzo e-mail uff.scuola@comune.grugliasco.to.it, o al numero di telefono 011/4013324.