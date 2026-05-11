L'automotive torinese impara l'indiano: Cierreffe diventa partner del colosso Mahindra per i ricambi in Europa

In un settore automotive che parla sempre più straniero (e che, soprattutto, guarda a Est), Torino apre un nuovo ponte verso Mumbai e l'India in generale. La torinese Cierreffe (gruppo Intergea) ha infatti stretto un'alleanza con Mahindra, il grande player globale indiano che nel 2015 ha acquisito Pininfarina. L'intesa prevede la distribuzione dei ricambi auto in tutta Europa.



"L’intesa rappresenta un ulteriore passo nel consolidamento internazionale di Cierreffe", si legge in una nota ufficiale diffusa dall'azienda torinese, che amplia il proprio portafoglio marchi e rafforza la propria presenza nel segmento aftermarket europeo. “Questo accordo conferma la solidità del nostro modello distributivo e la credibilità del Gruppo Intergea a livello internazionale. Essere scelti da un gruppo globale come Mahindra è motivo di orgoglio: un impegno che affronteremo con responsabilità e determinazione”, commenta Aurelio Pagani, presidente e amministratore delegato di Cierreffe. “La dimensione internazionale dell’accordo – prosegue Pagani – ci consente inoltre di ampliare il nostro perimetro operativo e di consolidare il nostro ruolo di partner strategico per i grandi costruttori”.



Attualmente Cierreffe è già operativa per oltre 40 marchi ed è controllata dal Gruppo Intergea. A loro si aggiunge così una realtà emergente e sempre più dominante a livello internazionale: fondato nel 1945, il Gruppo Mahindra è una delle più grandi e apprezzate federazioni multinazionali di aziende, con 324.000 dipendenti in oltre 100 Paesi, raggiunge 19 miliardi di dollari di fatturato. Importante realtà a livello globale, ancora da scoprire in Europa. Rappresenta un marchio leader in India nella produzione di Suv, con più di 80 anni di storia.