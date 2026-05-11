Casinò di Sanremo, bilancio da record: utile di 7,8 milioni e capitale sociale che sale a 15 milioni

L’Assemblea dei Soci di Casinò di Sanremo Spa, società che gestisce il Casinò di Sanremo, riunitesi il 30 aprile, ha proceduto all’approvazione del bilancio consultivo 2025, chiusosi il 31 dicembre 2025, con € 58,7 milioni di introiti ed un utile di esercizio pari a € 7,8 milioni.

La Società ha riconosciuto una quota introiti dei Giochi erogata al Comune di € 13.123.000, cifra che supera quelle degli esercizi precedenti. Inoltre è stato possibile aumentare il capitale sociale di Casinò di Sanremo Spa da 12 a 15 milioni di euro mediante l’utilizzo delle riserve disponibili.

“L’azienda Casinò ha un bilancio consolidato, che garantisce la sua solidità e che permetterà di effettuare gli investimenti necessari al suo continuo miglioramento e all’ottimizzazione delle sue potenzialità. Gli obbiettivi realizzati sono stati raggiunti garantendo la puntuale organizzazione della struttura aziendale, tutte le attività indispensabili al soddisfacimento della nostra clientela e all’attuazione di quelle che sono le nostre attività statutarie. Dobbiamo, infatti, realizzare gli obbiettivi richiesti dal Comune: garantire l’equilibrio di bilancio e l’utile d’esercizio, dando un valido contributo al bilancio comunale attraverso la percentuale riconosciuta sugli introiti. Il Consiglio d’Amministrazione coeso ringrazia il personale, il cui impegno ha permesso di concretizzare il risultato economico, guardando a nuove sfide e a premianti traguardi. È nel piano d’impresa la necessità di dotare il Casinò di quelle strutture che possano potenziare il suo brand e la sua capacità di accoglienza: dal nuovo parcheggio a una rinnovata capacità ricettiva interna. Sono molte le innovazioni a cui stiamo operando per rendere sempre più concorrenziale l’azienda turistica più importante della Riviera.” Sottolinea il Presidente e Amministratore Delegato dott. Giuseppe Di Meco con la consigliera dott.ssa Sonia Balestra e il consigliere Arch. Mauro Menozzi.