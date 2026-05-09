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Attualità | 09 maggio 2026, 16:34

"Look at you!": il Sindaco Lo Russo, l'assessora Foglietta e i vertici Amiat visitano l'installazione

Una iniziativa dedicata all'impatto dei gesti quotidiani nella raccolta differenziata

&quot;Look at you!&quot;: il Sindaco Lo Russo, l'assessora Foglietta e i vertici Amiat visitano l'installazione

Nella mattina di oggi, sabato 9 maggil, visita del Sindaco della Città di Torino, Stefano Lo Russo, insieme all’Assessora all’Ambiente, Chiara Foglietta, all’installazione di Amiat Gruppo Iren “Look at you!”, che accompagna il completamento dell’attivazione della raccolta differenziata porta a porta su scala cittadina e vuole stimolare una maggiore consapevolezza sui comportamenti corretti e sul ruolo che ogni cittadino svolge nella qualità del recupero dei rifiuti.

Amiat era rappresentata dalla Presidente, Paola Bragantini, e dall’Amministratore delegato, Enrico Clara; era presente anche Enzo Lavolta, Presidente Iren Ambiente.

comunicato stampa

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