Santena prepara la 93esima Sagra dell'Asparago con tre palchi, cover band, Gli Autogol e la birra all'asparago [VIDEO]

La Sagra dell'asparago di Santena potrà contare su un'ottima annata del suo ortaggio simbolo. Piogge in inverno e bel tempo primaverile hanno generato una produzione abbondante e di buona qualità, pronta per essere servita ai visitatori di questa 93esima edizione. "Ci aspettiamo di raccoglierne un 10% in più rispetto al 2025 - ha spiegato Agostina Genero, presidente dell’Associazione dei produttori dell’asparago di Santena e delle Terre del Pianalto - grazie a un mix fra condizioni ambientali favorevoli, nuove asparagiaie impiantate negli ultimi anni e una maggiore superficie coltivata".

Questa mattina, nella sala del Consiglio Regionale di Palazzo Lascaris a Torino, sono stati presentati i 10 giorni di eventi e le novità che animeranno Santena dal 15 al 24 maggio. Tre palchi dedicati a incontri, show cooking e concerti, sfilate storiche, mostre, mercatini, convegni, anche quest'anno raggiungibili anche in treno da Torino grazie al collegamento con navetta dalla stazione di Villastellone, nelle due domeniche 17 e 24.

Il cuore della Sagra sarà piazza Martiri della Libertà, dove saranno istituiti un palco principale all'aperto (l'Asparago Live), un secondo palco coperto (l'Asparago Lab) e il solito PalaAsparago. Il terzo palco - l'Asparagina Live - sarà infine in piazza Forchino.

Il taglio del nastro è previsto per venerdì 15 maggio alle ore 18:30, mentre alle 19 aprirà lo stand gastronomico nel PalaAsparago, dove nella scorsa edizione sono stati serviti oltre 10 mila pasti. La prima serata vedrà sul palco una tribute band degli 883, mentre nelle sere seguenti sarà possibile ascoltare anche cover dei Queen, di Fabrizio de Andrè e dei Pinguini Tattici Nucleari, ma anche band rock, pop, folk e djset. Tra gli ospiti, una delle voci dello Zoo di 105, Paolo Noise, e il gruppo di comici Gli Autogol.

Altri momenti clou saranno la Notte Bianca di sabato 16 e 23 maggio, il mercato itinerante "Benefica on the road" domenica 24 maggio, la sfilata storica dalle ore 15 di domenica 24 e la gran chiusura alle ore 21 con la premiazione dell'Asparago d'Oro 2026, del Premio Gentilezza e l'estrazione della seconda edizione della Lotteria. In questo periodo sarà possibile provare per la prima volta in Piemonte la birra all'asparago, prodotta dal Birrificio Sagrin di Calamandrana (Asti) in esclusiva per la Sagra. Il prodotto è nato proprio da un'idea di un volontario della Pro Loco di Santena a fine 2025 e sarà presentato nell'Asparago Lab il 16 maggio alle 16. Dal prossimo anno, il birrificio utilizzerà soltanto la parte bianca degli asparagi per realizzare la birra.

A organizzare la Sagra, come sempre, la Pro Loco di Santena, con particolare coinvolgimento del gruppo giovanile. I numerosi eventi sono ideati dai vari partner, tra cui l'associazione dei Produttori dell'Asparago di Santen e delle Terre del Pianalto, Pescatore & Pacini Management, Turismo Torino e Provincia, il Distretto del Cibo Chierese-Carmagnolese, Slow Food, Benefica on the road, Perbacco eventi sorprendenti e il Corriere di Chieri.

L'evento ha il patrocinio del Ministero dell'Ambiente, della Regione Piemonte e il contributo del Consiglio Regionale del Piemonte. Il presidente Davide Nicco ha dichiarato: "La Sagra dell'Asparago di Santena si conferma un appuntamento significativo del panorama fieristico piemontese, capace di valorizzare una tradizione storica e una produzione simbolica per l'economia agricola del territorio. Ormai è una realtà consolidata e riconosciuta nel nostro Piemonte".

La Sagra, come ha ricordato il presidente della Pro Loco Domenico Tosco, ha ricevuto il marchio "Sagra di Qualità" dall'Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia (UNPLI). "Non è soltanto un bollino di qualità - ha commentato - ma un riconoscimento che premia il percorso di una Sagra che ha saputo crescere nel tempo, evolvendosi costantemente nell’offerta gastronomica, nell’organizzazione e nel percorso. Dietro a tutto questo c’è un grande impegno da parte di tantissimi: volontari, grandi e piccoli, che mettono a disposizione un po’ del loro tempo per la comunità".

L'assessore regionale a commercio, agricoltura e turismo Paolo Bongioanni, collegato in remoto, ha dichiarato: "I diecimila visitatori dello scorso anno confermano come siano sempre di più le persone attratte da un programma articolato e di livello, che permette di gustare una specialità davvero unica".

"La 93ª Sagra dell'Asparago - ha concluso Roberto Ghio, sindaco di Santena - saprà anche quest'anno dimostrare che nella nostra normalità risiede la straordinarietà di una Pro Loco che per 10 giorni sazierà palati e curiosità, di produttori di asparagi che con pazienza e passione coltivano il nostro prodotto tipico e di una città intera che, come ogni anno, si veste a festa e si prepara a riabbracciare vecchi amici e ad accogliere nuovi turisti e visitatori".