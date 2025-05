Un tifoso cade dalla balconata del secondo anello della Maratona, poi il diluvio: momenti di paura durante Toro-Inter

Non è iniziata sotto una buona stella Toro-Inter, terzultima gara del campionato dei granata. E non per il gol del vantaggio della formazione ospite con Zalewski: al secondo minuto la partita è stata subito interrotta: i tifosi della Maratona hanno richiamato l’attenzione dei medici a bordo campo, mentre i giocatori dell'Inter si apprestavano a battere il primo calcio d’angolo della gara.

Momenti di paura in curva Maratona

In pochi istanti una barella ha raggiunto la zona sotto la balconata della curva: pare che un tifoso sia caduto dal secondo anello, forse per un malore, anche se non è chiaro se le sue condizioni siano gravi oppure no. Il fatto che poi la partita sia regolarmente ripresa lascia pensare che non si sia di fronte a un dramma, anche se poi una partita è stata portata al Mauriziano, ma si tratta di uno degli spettatori travolti dalla caduta del tifoso. Di certo, la paura ha alleggiato nello spicchio di stadio occupato dalla parte più calda del pubblico granata.

Il diluvio si scatena sull'Olimpico

Durante il primo tempo, poi, ci si è aggiunto anche il maltempo, con un mezzo diluvio che si è scatenato sull'Olimpico-Grande Torino, costringendo l'arbitro La Penna ad una nuova interruzione del gioco, stavolta perché in diversi punti del terreno di gioco il pallone quasi non rimbalzava.

L'intervallo è stato particolarmente lungo, ma dopo un prolungato sopralluogo tra direttore di gara e capitani, si è deciso di far iniziare il secondo tempo. Confidando che il meteo possa concedere una tregua o consentire comunque di portare a termine la sfida.

Gara portata regolarmente alla fine

L'Inter ne ha subito approfittato, trovando il raddoppio su rigore grazie ad Asslani. Nel finale annullato per un precedente fallo il gol di Masina: il Toro chiude con l'ennesima sconfitta, Inzaghi e i suoi uomini restano invece attaccati al treno dello scudetto.